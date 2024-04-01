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Саутгемптон - Уотфорд 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Саутгемптон
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Уотфорд, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
06.02.2024Кубок Англии1/16 финала. 0-й матчСаутгемптон3 : 0Уотфорд
28.01.2024Кубок Англии1/16 финала. 4-й матчУотфорд1 : 1Саутгемптон
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турУотфорд1 : 1Саутгемптон
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турСаутгемптон1 : 2Уотфорд
30.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турУотфорд0 : 1Саутгемптон
28.06.2020Англия - Премьер-лига32-й турУотфорд1 : 3Саутгемптон
30.11.2019Англия - Премьер-лига14-й турСаутгемптон2 : 1Уотфорд
23.04.2019Англия - Премьер-лига31-й турУотфорд1 : 1Саутгемптон
10.11.2018Англия - Премьер-лига12-й турСаутгемптон1 : 1Уотфорд
27.01.2018Кубок Англии1/16 финалаСаутгемптон1 : 0Уотфорд
09.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСаутгемптон2 : 1
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й тур0 : 0Саутгемптон
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й тур3 : 2Саутгемптон
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турСаутгемптон1 : 1
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турСаутгемптон4 : 2
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур0 : 0Уотфорд
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турУотфорд0 : 0
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й тур2 : 2Уотфорд
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турУотфорд2 : 2
16.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й тур0 : 1Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

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