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Рух - Кривбасс 13 Апреля прямая трансляция

13 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 24-й тур
Рух В
Кривбасс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Кривбасс, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
01.10.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Кривбасс1 : 3Рух В
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Кривбасс1 : 0Рух В
06.11.2022 Украина - Премьер-лига 11-й тур Рух В2 : 1Кривбасс
07.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Рух В
01.04.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Рух В1 : 0
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур 1 : 4Рух В
08.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур 0 : 1Рух В
02.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур 0 : 1Рух В
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Кривбасс1 : 1
30.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур 0 : 2Кривбасс
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Кривбасс1 : 0
09.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур Кривбасс1 : 0
03.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур 5 : 2Кривбасс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр2149
2
Квалификация Лиги чемпионов
Кривбасс2347
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо К2145
4
Квалификация Лиги конференций
Днепр-12343
5 Рух В2339
6 Полесье2336
7 Ворскла2330
8 Черноморец2229
9 ЛНЗ Черкассы2326
10 Колос2225
11 Александрия2224
12 Заря2123
13 Верес2219
14 Оболонь-Бровар2218
15
Зона вылета
Металлист 19252317
16
Зона вылета
Минай2214

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