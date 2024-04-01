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Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
13 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Патрик Руа
История личных встреч
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
18.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 6 ОТНью-Йорк Рейнджерс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
27.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
09.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
27.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТ
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 0
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс80110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс7989
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7875
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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