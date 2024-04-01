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Даллас Старз - Сиэтл Кракен 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
13 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Сиэтл Кракен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Сиэтл Кракен, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3Даллас Старз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТСиэтл Кракен
16.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 7-й матч Даллас Старз2 : 1Сиэтл Кракен
14.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Сиэтл Кракен6 : 3Даллас Старз
12.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Даллас Старз5 : 2Сиэтл Кракен
10.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Сиэтл Кракен3 : 6Даллас Старз
08.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Сиэтл Кракен7 : 2Даллас Старз
05.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз4 : 2Сиэтл Кракен
03.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТСиэтл Кракен
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз0 : 3
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Даллас Старз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Даллас Старз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 0
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 0
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Сиэтл Кракен
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Сиэтл Кракен
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сиэтл Кракен
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс80110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс7989
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7875
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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