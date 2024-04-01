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Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
13 Апреля 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2Колорадо Эвеланш
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Виннипег Джетс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Виннипег Джетс
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 5Колорадо Эвеланш
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 0Колорадо Эвеланш
20.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТВиннипег Джетс
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Колорадо Эвеланш
09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Виннипег Джетс
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 1Виннипег Джетс
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 7
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Колорадо Эвеланш
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Колорадо Эвеланш
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Колорадо Эвеланш
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Виннипег Джетс
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТВиннипег Джетс
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс80110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс7989
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7875
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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