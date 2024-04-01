Флорида Пантерз - Баффало Сэйбрз 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
14 Апреля 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Пол Морис
|Дон Гранато
История личных встреч
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|16.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|80
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|80
|106
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|79
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|79
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|79
|89
|8
|Питтсбург Пингвинз
|79
|86
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|79
|85
|10
|Детройт Ред Уингз
|79
|85
|11
|Филадельфия Флайерз
|80
|85
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|80
|81
|13
|Баффало Сэйбрз
|80
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|79
|74
|15
|Монреаль Канадиенс
|79
|73
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|80
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|80
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Виннипег Джетс
|79
|104
|4
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|101
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|79
|95
|8
|Вегас Голден Найтс
|78
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|79
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|78
|79
|12
|Калгари Флэймз
|78
|75
|13
|Аризона Койотс
|79
|73
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|79
|47