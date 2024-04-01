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Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
14 Апреля 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
США Джон Торторелла
Канада Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
18.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз6 : 3Филадельфия Флайерз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз6 : 0Филадельфия Флайерз
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 0Филадельфия Флайерз
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Филадельфия Флайерз
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 1Нью-Джерси Дэвилз
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Филадельфия Флайерз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 9 : 3Филадельфия Флайерз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Филадельфия Флайерз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Филадельфия Флайерз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТ
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Нью-Джерси Дэвилз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 Б
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Джерси Дэвилз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс80110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс7989
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7875
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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