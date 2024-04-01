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Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
14 Апреля 2024 года в 00:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Джон Купер
История личных встреч
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5Вашингтон Кэпиталз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 БТампа-Бэй Лайтнинг
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 1Вашингтон Кэпиталз
14.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Вашингтон Кэпиталз
12.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
02.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Вашингтон Кэпиталз
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
03.08.2020 НХЛ - плей-офф Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 БВашингтон Кэпиталз
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вашингтон Кэпиталз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вашингтон Кэпиталз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 Б
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс80110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс7989
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7875
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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