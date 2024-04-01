Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
14 Апреля 2024 года в 00:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Джон Купер
История личных встреч
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|07.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|02.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур
|3 : 2 Б
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Получится ли у «Кэпиталз» преодолеть сопротивление соперников и обеспечить себе кубковую весну или же «столичные» во второй раз подряд ограничатся лишь 82 матчами регулярного сезона?Следим за попыткой «Кэпиталз» обеспечить себе участие в Кубке СтэнлиLive Последний рывок — попадёт ли Овечкин в плей-офф? Турнирные расклады НХЛ! LIVE 0'За четыре матча до конца регулярки Александр Овечкин и его партнёры вновь восстановили контроль над своим турнирным положением. Пробьётся или нет американская команда в розыгрыш Кубка Стэнли, зависит исключительно от её дальнейших результатов.Главные матчи впереди! Дальше — без права на ошибку. Как Овечкину и его «Вашингтону» пробиться в плей-офф НХЛ? 0'Александр Овечкин В матче с «Детройтом» забил свой 30-й гол в чемпионате, тем самым проведя 18-й сезон с 30+ шайбами. По этому показателю Ови вышел на единоличное первое место в истории НХЛ,Александр Овечкин побил очередной великий рекордВидео «Не хватает слов». Что в «Вашингтоне» говорят о новом великом рекорде Овечкина? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи запланировано на 00:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|80
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|80
|106
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|79
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|79
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|79
|89
|8
|Питтсбург Пингвинз
|79
|86
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|79
|85
|10
|Детройт Ред Уингз
|79
|85
|11
|Филадельфия Флайерз
|80
|85
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|80
|81
|13
|Баффало Сэйбрз
|80
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|79
|74
|15
|Монреаль Канадиенс
|79
|73
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|80
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|80
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Виннипег Джетс
|79
|104
|4
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|101
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|79
|95
|8
|Вегас Голден Найтс
|78
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|79
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|78
|79
|12
|Калгари Флэймз
|78
|75
|13
|Аризона Койотс
|79
|73
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|79
|47