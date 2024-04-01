Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг 14 Апреля прямая трансляция

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Получится ли у «Кэпиталз» преодолеть сопротивление соперников и обеспечить себе кубковую весну или же «столичные» во второй раз подряд ограничатся лишь 82 матчами регулярного сезона?Следим за попыткой «Кэпиталз» обеспечить себе участие в Кубке СтэнлиLive Последний рывок — попадёт ли Овечкин в плей-офф? Турнирные расклады НХЛ! LIVE 0'За четыре матча до конца регулярки Александр Овечкин и его партнёры вновь восстановили контроль над своим турнирным положением. Пробьётся или нет американская команда в розыгрыш Кубка Стэнли, зависит исключительно от её дальнейших результатов.Главные матчи впереди! Дальше — без права на ошибку. Как Овечкину и его «Вашингтону» пробиться в плей-офф НХЛ? 0'Александр Овечкин В матче с «Детройтом» забил свой 30-й гол в чемпионате, тем самым проведя 18-й сезон с 30+ шайбами. По этому показателю Ови вышел на единоличное первое место в истории НХЛ,Александр Овечкин побил очередной великий рекордВидео «Не хватает слов». Что в «Вашингтоне» говорят о новом великом рекорде Овечкина? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи запланировано на 00:30 по московскому времени.