01:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 апреля
Воскресенье 14 апреля
Свернуть список

Сассуоло - Милан 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Сассуоло
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Милан, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Милан
Милан
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
5ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
43ШотландиязщДжош Дойг
6СербияпзУрош Рачич
7БразилияпзМатеус Энрике
42НорвегияпзКристиан Торстведт
92ФранциянпГрегоре Дефрель
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
16ФранцияврМик Меньян
42ИталиязщАлессандро Флоренци
24ДаниязщСимон Кьер
23АнглиязщФикайо Томори
38ИталияпзФилиппо Терраччано
7ФранцияпзЯсин Адли
14НидерландыпзТейани Рейндерс
80СШАпзЮнус Муса
21НигериянпСаму Чуквезе
17ШвейцариянпНоа Окафор
15СербиянпЛука Йович
Главные тренеры
ИталияДавиде Баллардини
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
30.12.2023Италия - Серия А18-й турМилан1 : 0Сассуоло
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турМилан2 : 5Сассуоло
30.08.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турСассуоло0 : 0Милан
22.05.2022Италия - Серия А38-й турСассуоло0 : 3Милан
28.11.2021Италия - Серия А14-й турМилан1 : 3Сассуоло
21.04.2021Италия - Серия А32-й турМилан1 : 2Сассуоло
20.12.2020Италия - Серия А13-й турСассуоло1 : 2Милан
21.07.2020Италия - Серия А35-й турСассуоло1 : 2Милан
15.12.2019Италия - Серия А16-й турМилан0 : 0Сассуоло
02.03.2019Италия - Серия А26-й турМилан1 : 0Сассуоло
05.04.2024Италия - Серия А31-й тур2 : 2Сассуоло
01.04.2024Италия - Серия А30-й турСассуоло1 : 1
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 0Сассуоло
09.03.2024Италия - Серия А28-й турСассуоло1 : 0
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 0Сассуоло
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матчМилан0 : 1
06.04.2024Италия - Серия А31-й турМилан3 : 0
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 2Милан
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 3Милан
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч1 : 3Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3182
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3263
4
Лига чемпионов
Болонья3158
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Лацио3249
8 Наполи3148
9 Торино3245
10 Фиорентина3043
11 Монца3142
12 Дженоа3138
13 Лечче3232
14 Кальяри3130
15 Удинезе3128
16 Эмполи3228
17 Верона3127
18
Зона вылета
Фрозиноне3126
19
Зона вылета
Сассуоло3125
20
Зона вылета
Салернитана3215

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close