Сассуоло - Милан 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Милан, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Милан
Милан
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|43
|зщ
|Джош Дойг
|6
|пз
|Урош Рачич
|7
|пз
|Матеус Энрике
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|16
|вр
|Мик Меньян
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|24
|зщ
|Симон Кьер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|38
|пз
|Филиппо Терраччано
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|80
|пз
|Юнус Муса
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|17
|нп
|Ноа Окафор
|15
|нп
|Лука Йович
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 5
|30.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|0 : 0
|22.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 3
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|21.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|02.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|82
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|50
|7
|Лацио
|32
|49
|8
|Наполи
|31
|48
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|30
|43
|11
|Монца
|31
|42
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Лечче
|32
|32
|14
|Кальяри
|31
|30
|15
|Удинезе
|31
|28
|16
|Эмполи
|32
|28
|17
|Верона
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|31
|26
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15