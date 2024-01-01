Наполи - Фрозиноне 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
14 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фрозиноне, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Фрозиноне
Фрозиноне
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|80
|вр
|Стефано Турати
|20
|зщ
|Поль Лирола
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|5
|зщ
|Калеб Околи
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Матиас Соуле
|4
|пз
|Марко Брешианини
|70
|нп
|Валид Хеддира
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|19.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 4
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|14.05.2016
|Италия - Серия А
|38-й тур
|4 : 0
|10.01.2016
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 5
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|82
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|50
|7
|Лацио
|32
|49
|8
|Наполи
|31
|48
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|30
|43
|11
|Монца
|31
|42
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Лечче
|32
|32
|14
|Кальяри
|31
|30
|15
|Удинезе
|31
|28
|16
|Эмполи
|32
|28
|17
|Верона
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|31
|26
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15