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Наполи - Фрозиноне 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
14 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Наполи
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фрозиноне, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Фрозиноне
Фрозиноне
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
6ПортугалиязщМариу Руй
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
80ИталияврСтефано Турати
20ИспаниязщПоль Лирола
6ИталиязщСимоне Романьоли
5ИталиязщКалеб Околи
19ИталиязщНадир Цортеа
32ИталиязщЭмануэле Валери
36ИталияпзЛука Маццители
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
18АргентинапзМатиас Соуле
4ИталияпзМарко Брешианини
70МарокконпВалид Хеддира
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
19.12.2023Кубок Италии1/8 финалаНаполи0 : 4Фрозиноне
19.08.2023Италия - Серия А1-й турФрозиноне1 : 3Наполи
28.04.2019Италия - Серия А34-й турФрозиноне0 : 2Наполи
08.12.2018Италия - Серия А15-й турНаполи4 : 0Фрозиноне
14.05.2016Италия - Серия А38-й турНаполи4 : 0Фрозиноне
10.01.2016Италия - Серия А19-й турФрозиноне1 : 5Наполи
07.04.2024Италия - Серия А31-й тур2 : 4Наполи
30.03.2024Италия - Серия А30-й турНаполи0 : 3
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 1Наполи
12.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч3 : 1Наполи
08.03.2024Италия - Серия А28-й турНаполи1 : 1
07.04.2024Италия - Серия А31-й турФрозиноне0 : 0
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 1Фрозиноне
16.03.2024Италия - Серия А29-й турФрозиноне2 : 3
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 0Фрозиноне
03.03.2024Италия - Серия А27-й турФрозиноне1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3182
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3263
4
Лига чемпионов
Болонья3158
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Лацио3249
8 Наполи3148
9 Торино3245
10 Фиорентина3043
11 Монца3142
12 Дженоа3138
13 Лечче3232
14 Кальяри3130
15 Удинезе3128
16 Эмполи3228
17 Верона3127
18
Зона вылета
Фрозиноне3126
19
Зона вылета
Сассуоло3125
20
Зона вылета
Салернитана3215

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