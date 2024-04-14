01:27 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 апреля
Воскресенье 14 апреля
Свернуть список

Удинезе - Рома 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
14 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Удинезе
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Рома, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Рома
Рим
40НигерияврМадука Окойе
18АргентиназщПатрисио Перес
29СловениязщЯка Бийол
31ДаниязщТомас Кристенсен
13ПортугалиязщЖоау Феррейра
12Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
6ИспанияпзОйер Саррага
11Бразилияпз Уолас
24СербияпзЛазар Самарджич
37АргентинапзРоберто Перейра
17ИталиянпЛоренцо Лукка
99СербияврМиле Свилар
2НидерландызщРик Карсдорп
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
69Испаниязщ Анхелиньо
52ИталияпзЭдоардо Бове
16АргентинапзЛеандро Паредес
22АлжирпзУссем Ауар
35ИталияпзТоммазо Бальданци
90БельгиянпРомелу Лукаку
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
ИталияГабриэле Чоффи
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
26.11.2023Италия - Серия А13-й турРома3 : 1Удинезе
16.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турРома3 : 0Удинезе
04.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турУдинезе4 : 0Рома
13.03.2022Италия - Серия А29-й турУдинезе1 : 1Рома
23.09.2021Италия - Серия А5-й турРома1 : 0Удинезе
14.02.2021Италия - Серия А22-й турРома3 : 0Удинезе
03.10.2020Италия - Серия А3-й турУдинезе0 : 1Рома
02.07.2020Италия - Серия А29-й турРома0 : 2Удинезе
30.10.2019Италия - Серия А10-й турУдинезе0 : 4Рома
13.04.2019Италия - Серия А32-й турРома1 : 0Удинезе
08.04.2024Италия - Серия А31-й турУдинезе1 : 2
01.04.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 1Удинезе
16.03.2024Италия - Серия А29-й турУдинезе0 : 2
11.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 2Удинезе
02.03.2024Италия - Серия А27-й турУдинезе1 : 1
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матч0 : 1Рома
06.04.2024Италия - Серия А31-й турРома1 : 0
01.04.2024Италия - Серия А30-й тур0 : 0Рома
17.03.2024Италия - Серия А29-й турРома1 : 0
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч1 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3182
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3263
4
Лига чемпионов
Болонья3158
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Лацио3249
8 Наполи3148
9 Торино3245
10 Фиорентина3043
11 Монца3142
12 Дженоа3138
13 Лечче3232
14 Кальяри3130
15 Удинезе3128
16 Эмполи3228
17 Верона3127
18
Зона вылета
Фрозиноне3126
19
Зона вылета
Сассуоло3125
20
Зона вылета
Салернитана3215

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close