Удинезе - Рома 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
14 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Рома, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Рома
Рим
|40
|вр
|Мадука Окойе
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|12
|зщ
|Хассан Камара
|6
|пз
|Ойер Саррага
|11
|пз
|Уолас
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|37
|пз
|Роберто Перейра
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|99
|вр
|Миле Свилар
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|69
|зщ
|Анхелиньо
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|16
|пз
|Леандро Паредес
|22
|пз
|Уссем Ауар
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|4 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|03.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 4
|13.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|82
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|50
|7
|Лацио
|32
|49
|8
|Наполи
|31
|48
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|30
|43
|11
|Монца
|31
|42
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Лечче
|32
|32
|14
|Кальяри
|31
|30
|15
|Удинезе
|31
|28
|16
|Эмполи
|32
|28
|17
|Верона
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|31
|26
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15