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Интер М - Кальяри 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
14 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Интер М
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кальяри, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Кальяри
Кальяри
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
70ЧилинпАлексис Санчес
9ФранциянпМаркус Тюрам
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
4ИталиязщАльберто Доссена
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
25ГанапзИбраим Сулемана
29КонгопзЭнтони Макумбу
19ИталияпзГаэтано Ористанио
10ИталияпзНиколас Виола
77АнголанпЗиту Лувумбу
9ПерунпДжанлука Лападула
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
28.08.2023Италия - Серия А2-й турКальяри0 : 2Интер М
15.05.2022Италия - Серия А37-й турКальяри1 : 3Интер М
12.12.2021Италия - Серия А17-й турИнтер М4 : 0Кальяри
11.04.2021Италия - Серия А30-й турИнтер М1 : 0Кальяри
13.12.2020Италия - Серия А11-й турКальяри1 : 3Интер М
26.01.2020Италия - Серия А21-й турИнтер М1 : 1Кальяри
14.01.2020Кубок Италии1/8 финалаИнтер М4 : 1Кальяри
01.09.2019Италия - Серия А2-й турКальяри1 : 2Интер М
01.03.2019Италия - Серия А26-й турКальяри2 : 1Интер М
29.09.2018Италия - Серия А7-й турИнтер М2 : 0Кальяри
08.04.2024Италия - Серия А31-й тур1 : 2Интер М
01.04.2024Италия - Серия А30-й турИнтер М2 : 0
17.03.2024Италия - Серия А29-й турИнтер М1 : 1
13.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч2 : 1 3 : 2Интер М
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур0 : 1Интер М
07.04.2024Италия - Серия А31-й турКальяри2 : 1
01.04.2024Италия - Серия А30-й турКальяри1 : 1
16.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 0Кальяри
09.03.2024Италия - Серия А28-й турКальяри4 : 2
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3182
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3263
4
Лига чемпионов
Болонья3158
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Лацио3249
8 Наполи3148
9 Торино3245
10 Фиорентина3043
11 Монца3142
12 Дженоа3138
13 Лечче3232
14 Кальяри3130
15 Удинезе3128
16 Эмполи3228
17 Верона3127
18
Зона вылета
Фрозиноне3126
19
Зона вылета
Сассуоло3125
20
Зона вылета
Салернитана3215

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