Дармштадт 98 - Фрайбург 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
14 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Фрайбург, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|19
|зщ
|Эмир Карич
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|17
|пз
|Юлиан Юстван
|28
|пз
|Бартол Франьич
|18
|нп
|Матиас Хонсак
|27
|нп
|Тим Скарке
|29
|нп
|Оскар Вильхельмссон
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|29.04.2017
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|10.12.2016
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|29
|56
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|7
|Аугсбург
|29
|39
|8
|Хоффенхайм
|29
|36
|9
|Фрайбург
|28
|36
|10
|Хайденхайм
|29
|34
|11
|Боруссия М
|29
|31
|12
|Вердер
|28
|31
|13
|Унион
|29
|29
|14
|Вольфсбург
|29
|28
|15
|Бохум
|29
|27
|16
|Майнц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14