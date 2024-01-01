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Дармштадт 98 - Фрайбург 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
14 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Дармштадт 98
Фрайбург

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Фрайбург, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Марсель Шуэн
26 Германия зщ Маттиас Бадер
38 Германия зщ Клеменс Ридель
14 Австрия зщ Кристоф Кларер
19 Австрия зщ Эмир Карич
32 Германия зщ Фабиан Холланд
17 Германия пз Юлиан Юстван
28 Хорватия пз Бартол Франьич
18 Австрия нп Матиас Хонсак
27 Германия нп Тим Скарке
29 Швеция нп Оскар Вильхельмссон
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
25 Франция зщ Кильянн Сильдийя
5 Германия зщ Мануэль Гульде
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
27 Германия пз Николас Хефлер
42 Япония нп Рицу Доан
32 Италия нп Винченцо Грифо
22 Венгрия нп Роланд Шаллаи
38 Австрия нп Михаэль Грегорич
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург1 : 1Дармштадт 98
29.04.2017 Германия - Бундеслига 31-й тур Дармштадт 983 : 0Фрайбург
10.12.2016 Германия - Бундеслига 14-й тур Фрайбург1 : 0Дармштадт 98
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 4 : 0Дармштадт 98
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 2 : 2Дармштадт 98
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Дармштадт 982 : 5
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 2 : 0Дармштадт 98
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Дармштадт 980 : 6
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Фрайбург1 : 4
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 3Фрайбург
17.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Фрайбург2 : 3
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 5 : 0Фрайбург
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 1 : 2Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2963
3
Лига чемпионов
Штутгарт2963
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Боруссия Д2956
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2942
7 Аугсбург2939
8 Хоффенхайм2936
9 Фрайбург2836
10 Хайденхайм2934
11 Боруссия М2931
12 Вердер2831
13 Унион2929
14 Вольфсбург2928
15 Бохум2927
16 Майнц2926
17
Зона вылета
Кёльн2922
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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