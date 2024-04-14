Байер - Вердер 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вердер, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|13
|зщ
|Милош Велькович
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|29
|нп
|Ник Вольтемаде
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Оле Вернер
История личных встреч
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|18.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|28.10.2018
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 6
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|03.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|4 : 0
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Вердер». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|29
|56
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|29
|42
|7
|Аугсбург
|29
|39
|8
|Хоффенхайм
|29
|36
|9
|Фрайбург
|28
|36
|10
|Хайденхайм
|29
|34
|11
|Боруссия М
|29
|31
|12
|Вердер
|28
|31
|13
|Унион
|29
|29
|14
|Вольфсбург
|29
|28
|15
|Бохум
|29
|27
|16
|Майнц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14