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Байер - Вердер 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Байер
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вердер, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Вердер
Бремен
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
30 Германия вр Михаэль Цеттерер
22 Аргентина зщ Хулиан Малатини
13 Сербия зщ Милош Велькович
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
27 Германия зщ Феликс Агу
36 Германия пз Кристиан Гросс
20 Австрия пз Романо Шмид
14 Бельгия пз Сенне Линен
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
29 Германия нп Ник Вольтемаде
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Оле Вернер
История личных встреч
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Вердер0 : 3Байер
12.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур Вердер2 : 3Байер
17.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Байер1 : 1Вердер
08.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Вердер0 : 0Байер
09.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Байер1 : 1Вердер
18.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Вердер1 : 4Байер
26.10.2019 Германия - Бундеслига 9-й тур Байер2 : 2Вердер
17.03.2019 Германия - Бундеслига 26-й тур Байер1 : 3Вердер
28.10.2018 Германия - Бундеслига 9-й тур Вердер2 : 6Байер
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Вердер0 : 0Байер
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Байер2 : 0
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 0 : 1Байер
03.04.2024 Кубок Германии 1/2 финала Байер4 : 0
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер2 : 1
17.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 2 : 3Байер
05.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 1 : 1Вердер
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Вердер0 : 2
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 2 : 1Вердер
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Вердер1 : 2
03.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 2 : 1Вердер
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Вердер». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2963
3
Лига чемпионов
Штутгарт2963
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2956
5
Лига Европы
Боруссия Д2956
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2942
7 Аугсбург2939
8 Хоффенхайм2936
9 Фрайбург2836
10 Хайденхайм2934
11 Боруссия М2931
12 Вердер2831
13 Унион2929
14 Вольфсбург2928
15 Бохум2927
16 Майнц2926
17
Зона вылета
Кёльн2922
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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