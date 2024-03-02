Эштрела - Риу Аве 14 Апреля прямая трансляция
14 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Риу Аве, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|30
|вр
|Бруно
|3
|зщ
|Диогу Фонсека
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|31
|зщ
|Нану
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|28
|пз
|Рубен Лима
|8
|пз
|Leo Jaba
|26
|нп
|Leonel Bucca
|29
|нп
|Кикаш
|18
|вр
|Жонатан
|28
|зщ
|Элдер Жозе Оливейра Са
|4
|зщ
|Patrick
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|20
|пз
|Коштинья
|5
|пз
|Матео Танлонго
|7
|пз
|Жоау Тейшейра
|11
|пз
|Умаро Эмбало
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|81
|нп
|Абдул-Азиз Якубу
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|74
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|29
|57
|5
|Брага
|28
|56
|6
|Морейренсе
|28
|43
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|28
|35
|9
|Каза Пия
|28
|31
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Боавишта
|28
|29
|12
|Риу Аве
|28
|29
|13
|Эшторил
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|29
|28
|15
|Эштрела
|28
|27
|16
|Портимоненсе
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|28
|19