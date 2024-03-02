01:27 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 апреля
Воскресенье 14 апреля
Свернуть список

Эштрела - Риу Аве 14 Апреля прямая трансляция

14 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Эштрела
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Риу Аве, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Риу Аве
Вила-ду-Конде
30 Бразилия вр Бруно
3 Португалия зщ Диогу Фонсека
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
13 Португалия зщ Miguel Lopes
31 Гвинея-Бисау зщ Нану
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Алоизио
28 Португалия пз Рубен Лима
8 Бразилия пз Leo Jaba
26 Аргентина нп Leonel Bucca
29 Португалия нп Кикаш
18 Бразилия вр Жонатан
28 Португалия зщ Элдер Жозе Оливейра Са
4 Бразилия зщ Patrick
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
20 Португалия пз Коштинья
5 Аргентина пз Матео Танлонго
7 Португалия пз Жоау Тейшейра
11 Португалия пз Умаро Эмбало
77 Португалия нп Фабиу Роналду
14 Португалия нп Жока
81 Гана нп Абдул-Азиз Якубу
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1Эштрела
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 2Эштрела
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Эштрела1 : 2
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 0Эштрела
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Эштрела3 : 1
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 3 : 0Эштрела
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Риу Аве3 : 0
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 0 : 0Риу Аве
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 1Риу Аве
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Риу Аве0 : 0
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 0 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2874
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2867
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2959
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш2957
5 Брага2856
6 Морейренсе2843
7 Арока2840
8 Фамаликан2835
9 Каза Пия2831
10 Фаренсе2931
11 Боавишта2829
12 Риу Аве2829
13 Эшторил2829
14 Жил Висенте2928
15 Эштрела2827
16 Портимоненсе2826
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2819

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close