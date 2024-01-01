Хераклес - Херенвен 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Полман (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
14 Апреля 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Херенвен, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Полман (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Майкл Браувер
|19
|зщ
|Навайо Бакборд
|4
|зщ
|Свен Зонненберг
|15
|зщ
|Йетро Виллемс
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|18
|пз
|Марко Вейинович
|32
|пз
|Сем Схеперман
|20
|пз
|Айдин Хрустич
|8
|пз
|Марио Энгельс
|7
|нп
|Брайан Лимбомбе
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|15
|зщ
|Хуссейн Али
|4
|зщ
|Свен ван Бэк
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|7
|зщ
|Матс Кёлерт
|19
|пз
|Симон Ольссон
|33
|пз
|Том Хайе
|24
|пз
|Патрик Волемарк
|26
|пз
|Anas Tahiri
|20
|нп
|Осам Сахрауи
|11
|нп
|Пелле ван Амерсфоорт
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|18.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|04.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 1
|23.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|20.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|21.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|04.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 4
|19.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 1
|16.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 5
|01.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|81
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|30
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|29
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|29
|42
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|33
|12
|Алмере Сити
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Эксельсиор
|30
|25
|16
|Валвейк
|30
|24
| 17
Зона вылета
|Волендам
|30
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|30
|17