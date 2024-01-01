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Хераклес - Херенвен 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Полман (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
14 Апреля 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Хераклес
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Херенвен, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Полман (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Херенвен
Херенвен
1 Нидерланды вр Майкл Браувер
19 Нидерланды зщ Навайо Бакборд
4 Германия зщ Свен Зонненберг
15 Нидерланды зщ Йетро Виллемс
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
18 Нидерланды пз Марко Вейинович
32 Нидерланды пз Сем Схеперман
20 Австралия пз Айдин Хрустич
8 Германия пз Марио Энгельс
7 Бельгия нп Брайан Лимбомбе
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
15 Швеция зщ Хуссейн Али
4 Нидерланды зщ Свен ван Бэк
5 Польша зщ Павел Бохневич
7 Германия зщ Матс Кёлерт
19 Швеция пз Симон Ольссон
33 Нидерланды пз Том Хайе
24 Швеция пз Патрик Волемарк
26 Бельгия пз Anas Tahiri
20 Норвегия нп Осам Сахрауи
11 Нидерланды нп Пелле ван Амерсфоорт
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Херенвен3 : 0Хераклес
18.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Херенвен2 : 0Хераклес
04.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Хераклес0 : 1Херенвен
23.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Хераклес1 : 0Херенвен
20.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен1 : 2Хераклес
21.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Херенвен1 : 1Хераклес
04.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Хераклес0 : 4Херенвен
19.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Хераклес2 : 1Херенвен
16.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Херенвен3 : 5Хераклес
01.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Хераклес1 : 2Херенвен
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 1 : 2Хераклес
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Хераклес5 : 0
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 1 : 0Хераклес
15.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Хераклес2 : 0
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 3 : 0Хераклес
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Херенвен2 : 3
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен3 : 3
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 1 : 1Херенвен
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Херенвен2 : 3
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 2 : 0Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3081
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2969
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2960
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3055
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2946
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2942
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2942
9 Спарта2937
10 Фортуна2935
11 Херенвен2933
12 Алмере Сити2933
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Эксельсиор3025
16 Валвейк3024
17
Зона вылета
Волендам3019
18
Зона вылета
Витесс3017

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