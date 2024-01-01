Утрехт - Гоу Эхед Иглс 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
14 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Марк ван дер Марель
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|34
|зщ
|Райан Фламинго
|6
|пз
|Джан Боздоган
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|37
|нп
|Исак Лидберг
|9
|нп
|Сэм Ламмерс
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|15
|зщ
|Dean James
|20
|пз
|Ксандер Бломме
|8
|пз
|Эверт Линторст
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|29
|пз
|Якоб Бреум
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Рон Янс
|Рене Хаке
История личных встреч
|10.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|18.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|15.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|05.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 4
|28.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|25.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 2
|04.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 3
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|15.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|81
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|30
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|29
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|29
|42
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|33
|12
|Алмере Сити
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Эксельсиор
|30
|25
|16
|Валвейк
|30
|24
| 17
Зона вылета
|Волендам
|30
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|30
|17