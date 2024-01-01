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Утрехт - Гоу Эхед Иглс 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
14 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Утрехт
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Нидерланды зщ Марк ван дер Марель
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
34 Нидерланды зщ Райан Фламинго
6 Германия пз Джан Боздоган
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
7 Дания пз Виктор Йенсен
37 Швеция нп Исак Лидберг
9 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
15 Нидерланды зщ Dean James
20 Бельгия пз Ксандер Бломме
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
18 Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
29 Дания пз Якоб Бреум
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
10.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2Утрехт
18.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 2Гоу Эхед Иглс
15.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Утрехт
05.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Утрехт
11.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Утрехт0 : 0Гоу Эхед Иглс
13.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гоу Эхед Иглс1 : 4Утрехт
28.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Утрехт
15.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Утрехт3 : 0Гоу Эхед Иглс
25.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2Утрехт
04.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Утрехт2 : 3Гоу Эхед Иглс
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 3Утрехт
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Утрехт5 : 1
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 4 : 2Утрехт
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 0
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 1 : 1Утрехт
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0
15.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
08.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3081
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2969
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2960
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3055
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2946
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2942
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2942
9 Спарта2937
10 Фортуна2935
11 Херенвен2933
12 Алмере Сити2933
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Эксельсиор3025
16 Валвейк3024
17
Зона вылета
Волендам3019
18
Зона вылета
Витесс3017

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