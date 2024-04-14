Аякс - Твенте 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
14 Апреля 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Твенте, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|16
|пз
|Сиверт Маннсверк
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|33
|пз
|Беньямин Тахирович
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|7
|пз
|Стивен Бергвейн
|39
|нп
|Мика Годтс
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|23
|пз
|Михал Садилек
|8
|пз
|Юри Регер
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|09.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|22.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 3
|05.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 5
|11.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|81
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|30
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|29
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|29
|42
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|33
|12
|Алмере Сити
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Эксельсиор
|30
|25
|16
|Валвейк
|30
|24
| 17
Зона вылета
|Волендам
|30
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|30
|17