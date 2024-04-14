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Аякс - Твенте 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
14 Апреля 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Аякс
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Твенте, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Твенте
Энсхеде
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
16 Норвегия пз Сиверт Маннсверк
38 Исландия пз Кристиан Хлинссон
33 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
7 Нидерланды пз Стивен Бергвейн
39 Бельгия нп Мика Годтс
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
20 Нидерланды зщ Джошуа Бренет
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
23 Чехия пз Михал Садилек
8 Нидерланды пз Юри Регер
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Джон вант Схип
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Твенте3 : 1Аякс
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Твенте3 : 1Аякс
09.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте0 : 1Аякс
14.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс0 : 0Твенте
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс5 : 0Твенте
22.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте1 : 1Аякс
14.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Твенте1 : 3Аякс
05.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс1 : 2Твенте
01.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Твенте2 : 5Аякс
11.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Аякс2 : 1Твенте
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 6 : 0Аякс
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс1 : 1
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 1 : 3Аякс
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 2 : 2Аякс
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 4 : 0Аякс
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Твенте2 : 0
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 3 : 3Твенте
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Твенте1 : 0
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 1 : 0Твенте
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Твенте2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3081
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2969
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2960
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3055
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2946
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2942
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2942
9 Спарта2937
10 Фортуна2935
11 Херенвен2933
12 Алмере Сити2933
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Эксельсиор3025
16 Валвейк3024
17
Зона вылета
Волендам3019
18
Зона вылета
Витесс3017

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