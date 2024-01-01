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НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
14 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПЕК Зволле, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
2 Франция зщ Брайанн Перейра
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
5 Нидерланды зщ Юри Бас
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
23 Япония пз Кодаи Сано
9 Суринам пз Тьяронн Чери
19 Нидерланды пз Силла Соу
11 Испания нп Робер Гонсалес
18 Япония нп Коки Огава
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Нидерланды зщ Брам ван Полен
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
15 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
6 Нидерланды зщ Anouar El Azzouzi
23 Нидерланды зщ Элиано Рейндерс
50 Болгария пз Филип Крастев
7 Дания пз Юнес Намли
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
13 Финляндия нп Томас Лам
9 Германия нп Леннарт Тай
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
09.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПЕК Зволле1 : 3НЕК Неймеген
05.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 1НЕК Неймеген
20.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур НЕК Неймеген2 : 0ПЕК Зволле
19.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
10.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
05.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген1 : 1ПЕК Зволле
20.04.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
06.12.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур НЕК Неймеген2 : 2ПЕК Зволле
01.03.2014 Нидерланды - Эредивизия 26-й тур ПЕК Зволле3 : 3НЕК Неймеген
17.08.2013 Нидерланды - Эредивизия 3-й тур НЕК Неймеген1 : 5ПЕК Зволле
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген3 : 1
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 0
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 1
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 5 : 1ПЕК Зволле
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПЕК Зволле1 : 3
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПЕК Зволле1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3081
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2969
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2960
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3055
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2946
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2942
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2942
9 Спарта2937
10 Фортуна2935
11 Херенвен2933
12 Алмере Сити2933
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Эксельсиор3025
16 Валвейк3024
17
Зона вылета
Волендам3019
18
Зона вылета
Витесс3017

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