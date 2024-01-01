НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
14 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПЕК Зволле, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|5
|зщ
|Юри Бас
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|19
|пз
|Силла Соу
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|6
|зщ
|Anouar El Azzouzi
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|50
|пз
|Филип Крастев
|7
|пз
|Юнес Намли
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|13
|нп
|Томас Лам
|9
|нп
|Леннарт Тай
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Йонни Янсен
История личных встреч
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 3
|05.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|20.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|19.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|10.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|05.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
|20.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|06.12.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 2
|01.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|26-й тур
|3 : 3
|17.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|3-й тур
|1 : 5
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|81
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|30
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|29
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|29
|42
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|33
|12
|Алмере Сити
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Эксельсиор
|30
|25
|16
|Валвейк
|30
|24
| 17
Зона вылета
|Волендам
|30
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|30
|17