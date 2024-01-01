Магдебург - Гамбург 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
14 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Гамбург, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
|Тим Вальтер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|23.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|08.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|26.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|7 : 0
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|08.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Хольштайн
|29
|58
| 2
Повышение
|Санкт-Паули
|28
|57
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|29
|52
|4
|Гамбург
|28
|48
|5
|Ганновер-96
|28
|44
|6
|Герта
|29
|44
|7
|Карлсруэ
|29
|43
|8
|Гройтер Фюрт
|29
|42
|9
|Падерборн 07
|29
|40
|10
|Нюрнберг
|29
|37
|11
|Эльверсберг
|28
|36
|12
|Шальке-04
|29
|35
|13
|Магдебург
|28
|32
|14
|Веен
|29
|31
|15
|Ганза Р
|29
|31
|16
|Айнтрахт Б
|28
|30
| 17
Зона вылета
|Кайзерслаутерн
|29
|29
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|29
|24