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Магдебург - Гамбург 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
14 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур
Магдебург
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Гамбург, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
Германия Тим Вальтер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 0Магдебург
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Магдебург3 : 2Гамбург
23.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Гамбург2 : 3Магдебург
08.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург1 : 2Магдебург
26.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Магдебург0 : 1Гамбург
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 0 : 0Магдебург
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Магдебург0 : 3
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 7 : 0Магдебург
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Магдебург0 : 1
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 0 : 0Магдебург
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург2 : 1
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 1 : 1Гамбург
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гамбург3 : 0
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 2 : 0Гамбург
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Гамбург1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн2958
2
Повышение
Санкт-Паули2857
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2952
4 Гамбург2848
5 Ганновер-962844
6 Герта2944
7 Карлсруэ2943
8 Гройтер Фюрт2942
9 Падерборн 072940
10 Нюрнберг2937
11 Эльверсберг2836
12 Шальке-042935
13 Магдебург2832
14 Веен2931
15 Ганза Р2931
16 Айнтрахт Б2830
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн2929
18
Зона вылета
Оснабрюк2924

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