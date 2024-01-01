01:28 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 апреля
Воскресенье 14 апреля
Свернуть список

Айнтрахт Б - Ганновер-96 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
14 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур
Айнтрахт Б
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Ганновер-96, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-962 : 0Айнтрахт Б
19.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Б1 : 0Ганновер-96
10.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-961 : 1Айнтрахт Б
06.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Б1 : 2Ганновер-96
03.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-964 : 1Айнтрахт Б
15.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Ганновер-961 : 0Айнтрахт Б
06.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б2 : 2Ганновер-96
06.04.2014 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б3 : 0Ганновер-96
08.11.2013 Германия - Бундеслига 12-й тур Ганновер-960 : 0Айнтрахт Б
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 0Айнтрахт Б
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Б5 : 0
15.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 2Айнтрахт Б
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Б0 : 1
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 3Ганновер-96
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-961 : 1
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Ганновер-96
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Ганновер-962 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн2958
2
Повышение
Санкт-Паули2857
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2952
4 Гамбург2848
5 Ганновер-962844
6 Герта2944
7 Карлсруэ2943
8 Гройтер Фюрт2942
9 Падерборн 072940
10 Нюрнберг2937
11 Эльверсберг2836
12 Шальке-042935
13 Магдебург2832
14 Веен2931
15 Ганза Р2931
16 Айнтрахт Б2830
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн2929
18
Зона вылета
Оснабрюк2924

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close