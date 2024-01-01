Питтсбург Пингвинз - Бостон Брюинз 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
14 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Бостон Брюинз, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|05.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|16.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|09.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|80
|109
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|80
|106
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|79
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|79
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Питтсбург Пингвинз
|79
|86
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|79
|85
|10
|Детройт Ред Уингз
|79
|85
|11
|Филадельфия Флайерз
|80
|85
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|80
|81
|13
|Баффало Сэйбрз
|80
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|79
|74
|15
|Монреаль Канадиенс
|79
|73
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|80
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|80
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Виннипег Джетс
|79
|104
|4
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|78
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|80
|97
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|79
|95
|8
|Вегас Голден Найтс
|79
|94
|9
|Сент-Луис Блюз
|80
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|79
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|78
|79
|12
|Калгари Флэймз
|79
|77
|13
|Аризона Койотс
|80
|75
|14
|Анахайм Дакс
|80
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|79
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|79
|47