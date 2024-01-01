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Питтсбург Пингвинз - Бостон Брюинз 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
14 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Бостон Брюинз, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 1Питтсбург Пингвинз
05.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 6Питтсбург Пингвинз
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Бостон Брюинз
02.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1Питтсбург Пингвинз
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 6 ОТБостон Брюинз
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0Бостон Брюинз
16.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1Питтсбург Пингвинз
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 4Питтсбург Пингвинз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 3Бостон Брюинз
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 0Бостон Брюинз
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 5 ОТ
09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Питтсбург Пингвинз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Питтсбург Пингвинз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 4
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ОТ
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Бостон Брюинз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Бостон Брюинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ББостон Брюинз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз80109
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз78102
6 Нэшвилл Предаторз8097
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7994
9 Сент-Луис Блюз8089
10 Миннесота Уайлд7982
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7977
13 Аризона Койотс8075
14 Анахайм Дакс8057
15 Чикаго Блэкхоукс7951
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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