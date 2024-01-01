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Эдмонтон Ойлерз - Ванкувер Кэнакс 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
14 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Рик Токкет
История личных встреч
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Эдмонтон Ойлерз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Ванкувер Кэнакс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс8 : 1Эдмонтон Ойлерз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз2 : 1 ОТВанкувер Кэнакс
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Эдмонтон Ойлерз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Ванкувер Кэнакс
13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 3Ванкувер Кэнакс
06.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс5 : 4Эдмонтон Ойлерз
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз7 : 2Ванкувер Кэнакс
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 1
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Эдмонтон Ойлерз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 2
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Эдмонтон Ойлерз
11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Ванкувер Кэнакс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Ванкувер Кэнакс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Ванкувер Кэнакс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз80109
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз78102
6 Нэшвилл Предаторз8097
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7994
9 Сент-Луис Блюз8089
10 Миннесота Уайлд7982
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7977
13 Аризона Койотс8075
14 Анахайм Дакс8057
15 Чикаго Блэкхоукс7951
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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