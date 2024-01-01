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Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
14 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Коди Бич (Нанаймо, Канада);
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
США Джон Хайнс
История личных встреч
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Сан-Хосе Шаркс
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Сан-Хосе Шаркс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Миннесота Уайлд
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Миннесота Уайлд
14.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3 БСан-Хосе Шаркс
18.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Миннесота Уайлд
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 4Сан-Хосе Шаркс
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6Миннесота Уайлд
18.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Сан-Хосе Шаркс
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Сан-Хосе Шаркс
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3 ОТ
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТ
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Миннесота Уайлд
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Миннесота Уайлд
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Миннесота Уайлд
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз80109
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз78102
6 Нэшвилл Предаторз8097
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7994
9 Сент-Луис Блюз8089
10 Миннесота Уайлд7982
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7977
13 Аризона Койотс8075
14 Анахайм Дакс8057
15 Чикаго Блэкхоукс7951
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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