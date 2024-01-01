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Лос-Анджелес Кингз - Анахайм Дакс 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
14 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Анахайм Дакс, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Джим Хиллер (и.о.)
США Грег Кронин
История личных встреч
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 1Лос-Анджелес Кингз
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 БАнахайм Дакс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 5Лос-Анджелес Кингз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 1Анахайм Дакс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс3 : 4Лос-Анджелес Кингз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 5Лос-Анджелес Кингз
18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Лос-Анджелес Кингз
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Анахайм Дакс
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз6 : 3Анахайм Дакс
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 1Лос-Анджелес Кингз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 3
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Лос-Анджелес Кингз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 2
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 1Лос-Анджелес Кингз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 6 Б
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Анахайм Дакс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз80109
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз78102
6 Нэшвилл Предаторз8097
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7994
9 Сент-Луис Блюз8089
10 Миннесота Уайлд7982
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7977
13 Аризона Койотс8075
14 Анахайм Дакс8057
15 Чикаго Блэкхоукс7951
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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