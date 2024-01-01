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Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
14 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
27.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТСент-Луис Блюз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1 БСиэтл Кракен
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 5Сиэтл Кракен
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 2Сент-Луис Блюз
20.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТСент-Луис Блюз
07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Сиэтл Кракен
22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 5Сент-Луис Блюз
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Сиэтл Кракен
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5
11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 БСент-Луис Блюз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Сент-Луис Блюз
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 0
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Сиэтл Кракен
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Сиэтл Кракен
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сиэтл Кракен
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз80109
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз78102
6 Нэшвилл Предаторз8097
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7994
9 Сент-Луис Блюз8089
10 Миннесота Уайлд7982
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7977
13 Аризона Койотс8075
14 Анахайм Дакс8057
15 Чикаго Блэкхоукс7951
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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