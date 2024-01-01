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Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
14 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
11.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 0Вегас Голден Найтс
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс7 : 0Колорадо Эвеланш
06.10.2023НХЛ - предсезонные матчиВегас Голден Найтс4 : 3Колорадо Эвеланш
26.09.2023НХЛ - предсезонные матчиКолорадо Эвеланш3 : 2Вегас Голден Найтс
28.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 0Вегас Голден Найтс
03.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш2 : 3Вегас Голден Найтс
23.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс2 : 3Колорадо Эвеланш
29.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиВегас Голден Найтс7 : 1Колорадо Эвеланш
26.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиКолорадо Эвеланш3 : 1Вегас Голден Найтс
27.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс2 : 3Колорадо Эвеланш
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс7 : 2
11.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Вегас Голден Найтс
09.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Вегас Голден Найтс
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат7 : 4Вегас Голден Найтс
03.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс6 : 3
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш5 : 2
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш4 : 7
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат6 : 2Колорадо Эвеланш
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Колорадо Эвеланш
02.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Колорадо Эвеланш
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз80109
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз78102
6 Нэшвилл Предаторз8097
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7994
9 Сент-Луис Блюз8089
10 Миннесота Уайлд7982
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7977
13 Аризона Койотс8075
14 Анахайм Дакс8057
15 Чикаго Блэкхоукс7951
16 Сан-Хосе Шаркс7947

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