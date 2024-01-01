Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 14 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Вегас Голден Найтс Парадайс Колорадо Эвеланш Денвер Главные тренеры Брюс Кэссиди Джаред Беднар

История личных встреч 11.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0 06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 2 28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 03.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи 7 : 1 26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1 27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2 11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1 09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4 03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2 05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5 02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1