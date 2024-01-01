Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
14 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Джаред Беднар
История личных встреч
|11.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|11.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|80
|109
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|80
|106
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|79
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|79
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Питтсбург Пингвинз
|79
|86
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|79
|85
|10
|Детройт Ред Уингз
|79
|85
|11
|Филадельфия Флайерз
|80
|85
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|80
|81
|13
|Баффало Сэйбрз
|80
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|79
|74
|15
|Монреаль Канадиенс
|79
|73
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|80
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|80
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Виннипег Джетс
|79
|104
|4
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|78
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|80
|97
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|79
|95
|8
|Вегас Голден Найтс
|79
|94
|9
|Сент-Луис Блюз
|80
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|79
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|78
|79
|12
|Калгари Флэймз
|79
|77
|13
|Аризона Койотс
|80
|75
|14
|Анахайм Дакс
|80
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|79
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|79
|47