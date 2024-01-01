Чикаго Блэкхоукс - Каролина Харрикейнз 15 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Чикаго Блэкхоукс Чикаго Каролина Харрикейнз Роли Главные тренеры Люк Ричардсон Род Бриндамор

История личных встреч 20.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 15.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3 04.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 07.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТ 05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 31.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5 11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4