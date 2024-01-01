01:30 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 апреля
Воскресенье 14 апреля
Свернуть список

Чикаго Блэкхоукс - Каролина Харрикейнз 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
15 Апреля 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Каролина Харрикейнз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
КанадаЛюк Ричардсон
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
20.02.2024НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
28.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 0Чикаго Блэкхоукс
15.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс0 : 3Каролина Харрикейнз
04.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 4Каролина Харрикейнз
30.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
07.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз1 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
05.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
04.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз5 : 2Чикаго Блэкхоукс
02.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 4Каролина Харрикейнз
31.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 1Каролина Харрикейнз
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 5
11.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Чикаго Блэкхоукс
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс0 : 4
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 2
03.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1Чикаго Блэкхоукс
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Каролина Харрикейнз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Каролина Харрикейнз
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 0
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 2
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз80109
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз80106
5 Торонто Мэйпл Лифс79101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7996
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Питтсбург Пингвинз7986
9 Вашингтон Кэпиталз7985
10 Детройт Ред Уингз7985
11 Филадельфия Флайерз8085
12 Нью-Джерси Дэвилз8081
13 Баффало Сэйбрз8081
14 Оттава Сенаторз7974
15 Монреаль Канадиенс7973
16 Коламбус Блю Джекетс8064
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз80109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Виннипег Джетс79104
4 Колорадо Эвеланш79104
5 Эдмонтон Ойлерз78102
6 Нэшвилл Предаторз8097
7 Лос-Анджелес Кингз7995
8 Вегас Голден Найтс7994
9 Сент-Луис Блюз8089
10 Миннесота Уайлд7982
11 Сиэтл Кракен7879
12 Калгари Флэймз7977
13 Аризона Койотс8075
14 Анахайм Дакс8057
15 Чикаго Блэкхоукс7951
16 Сан-Хосе Шаркс7947

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close