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Чикаго Блэкхоукс - Каролина Харрикейнз 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
15 Апреля 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фредерик Л'Экюйе (Сен-Тит, Канада);
Чикаго Блэкхоукс
Каролина Харрикейнз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Каролина Харрикейнз
Роли
40ШвецияврАрвид Сёдерблом
34ЧехияврПетр Мразек
5СШАзщКоннор Мёрфи
4СШАзщСет Джонс
72СШАзщАлекс Власик
55КанадазщКевин Корчински
25СШАзщДжарред Тинорди
38КанадазщИтан Дель Мастро
17СШАнпНик Фолиньо
23ШвейцариянпФилипп Курашев
98КанаданпКоннор Бедард
8СШАнпРайан Донато
89КанаданпАндреас Атанасиу
27ГерманиянпЛукас Райхель
15СШАнпДжоуи Андерсон
16КанаданпДжейсон Дикинсон
84СШАнпЛэндон Слаггерт
11КанаданпТейлор Рэддиш
90СШАнпТайлер Джонсон
91СШАFrank Nazar
52РоссияврПётр Кочетков
41КанадаврСпенсер Мартин
8КанадазщБрент Бёрнс
74СШАзщДжейккоб Славин
77СШАзщТони Деанджело
7РоссиязщДмитрий Орлов
22СШАзщБретт Песке
5СШАзщДжейлен Чатфилд
82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
24КанаданпСет Джарвис
20ФинляндиянпСебастьян Ахо
59СШАнпДжейк Гюнцель
37РоссиянпАндрей Свечников
48КанаданпДжордан Мартинук
88ЧехиянпМартин Нечас
18СШАнпДжек Друри
23СШАнпСтефан Ноэсен
71ШвециянпЙеспер Фаст
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
11КанаданпДжордан Стаал
Главные тренеры
КанадаЛюк Ричардсон
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
20.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 0Чикаго Блэкхоукс
15.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 3Каролина Харрикейнз
04.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4Каролина Харрикейнз
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
07.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 2Чикаго Блэкхоукс
02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4Каролина Харрикейнз
31.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1Каролина Харрикейнз
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 5
11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Чикаго Блэкхоукс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 4
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Чикаго Блэкхоукс
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Каролина Харрикейнз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 0
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз80109
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш80104
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс7994
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Сиэтл Кракен8079
12 Калгари Флэймз7977
13 Аризона Койотс8075
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс7951
16 Сан-Хосе Шаркс8047

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