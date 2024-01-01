Чикаго Блэкхоукс - Каролина Харрикейнз 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
15 Апреля 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фредерик Л'Экюйе (Сен-Тит, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Каролина Харрикейнз
Роли
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|34
|вр
|Петр Мразек
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|4
|зщ
|Сет Джонс
|72
|зщ
|Алекс Власик
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|25
|зщ
|Джарред Тинорди
|38
|зщ
|Итан Дель Мастро
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|23
|нп
|Филипп Курашев
|98
|нп
|Коннор Бедард
|8
|нп
|Райан Донато
|89
|нп
|Андреас Атанасиу
|27
|нп
|Лукас Райхель
|15
|нп
|Джоуи Андерсон
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|84
|нп
|Лэндон Слаггерт
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|91
|Frank Nazar
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|41
|вр
|Спенсер Мартин
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|77
|зщ
|Тони Деанджело
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|22
|зщ
|Бретт Песке
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|24
|нп
|Сет Джарвис
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|37
|нп
|Андрей Свечников
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|88
|нп
|Мартин Нечас
|18
|нп
|Джек Друри
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|11
|нп
|Джордан Стаал
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Род Бриндамор
История личных встреч
|20.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|15.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|04.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|07.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|02.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|31.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|80
|109
|3
|Бостон Брюинз
|80
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|87
|9
|Детройт Ред Уингз
|80
|87
|10
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|86
|12
|Баффало Сэйбрз
|81
|82
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|81
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|80
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|80
|74
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|80
|104
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|81
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|79
|94
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|80
|84
|11
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|12
|Калгари Флэймз
|79
|77
|13
|Аризона Койотс
|80
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|79
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|47