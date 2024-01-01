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Калгари Флэймз - Аризона Койотс 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
15 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Аризона Койотс, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
17.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2 ОТАризона Койотс
12.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6Калгари Флэймз
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 ОТКалгари Флэймз
23.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 6Калгари Флэймз
06.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Аризона Койотс
17.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз9 : 1Аризона Койотс
26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2Аризона Койотс
03.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Калгари Флэймз
07.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Аризона Койотс
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Калгари Флэймз
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Калгари Флэймз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТКалгари Флэймз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Калгари Флэймз
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТАризона Койотс
11.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТАризона Койотс
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Аризона Койотс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Аризона Койотс
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс7 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз80109
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш80104
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс7994
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Сиэтл Кракен8079
12 Калгари Флэймз7977
13 Аризона Койотс8075
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс7951
16 Сан-Хосе Шаркс8047

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