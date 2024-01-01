Калгари Флэймз - Аризона Койотс 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
15 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Аризона Койотс, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Андре Туриньи
История личных встреч
|17.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 1
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|80
|109
|3
|Бостон Брюинз
|80
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|87
|9
|Детройт Ред Уингз
|80
|87
|10
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|86
|12
|Баффало Сэйбрз
|81
|82
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|81
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|80
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|80
|74
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|80
|104
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|81
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|79
|94
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|80
|84
|11
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|12
|Калгари Флэймз
|79
|77
|13
|Аризона Койотс
|80
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|79
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|47