Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|31
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|34
|вр
|Джейк Аллен
|6
|зщ
|Джон Марино
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|2
|зщ
|Брендан Смит
|88
|зщ
|Кевин Баль
|17
|зщ
|Шимон Немец
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|92
|нп
|Томаш Носек
|63
|нп
|Йеспер Братт
|13
|нп
|Нико Хишир
|28
|нп
|Тимо Майер
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|56
|нп
|Эрик Хаула
|10
|нп
|Александер Хольц
|15
|нп
|Шейн Бауэрс
|18
|нп
|Ондржей Палат
|25
|нп
|Нолан Фут
|11
|нп
|Крис Тирни
|95
|нп
|Грэм Кларк
|40
|вр
|Семён Варламов
|30
|вр
|Илья Сорокин
|6
|зщ
|Райан Пулок
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|25
|зщ
|Себастьян Ахо
|28
|зщ
|Александр Романов
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|2
|зщ
|Майк Райлли
|17
|нп
|Мэтт Мартин
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|29
|нп
|Брок Нельсон
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|27
|нп
|Андерс Ли
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|32
|нп
|Кайл Маклин
Главные тренеры
|Трэвис Грин (и.о.)
|Патрик Руа
История личных встреч
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 5
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|80
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|87
|9
|Детройт Ред Уингз
|80
|87
|10
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|86
|12
|Баффало Сэйбрз
|81
|82
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|81
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|80
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|80
|74
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|81
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|80
|84
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|47