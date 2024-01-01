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Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
31ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
34КанадаврДжейк Аллен
6СШАзщДжон Марино
43СШАзщЛюк Хьюз
2КанадазщБрендан Смит
88КанадазщКевин Баль
17СловакиязщШимон Немец
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
92ЧехиянпТомаш Носек
63ШвециянпЙеспер Братт
13ШвейцариянпНико Хишир
28ШвейцариянпТимо Майер
91КанаданпДоусон Мерсер
56ФинляндиянпЭрик Хаула
10ШвециянпАлександер Хольц
15КанаданпШейн Бауэрс
18ЧехиянпОндржей Палат
25КанаданпНолан Фут
11КанаданпКрис Тирни
95КанаданпГрэм Кларк
40РоссияврСемён Варламов
30РоссияврИлья Сорокин
6КанадазщРайан Пулок
3КанадазщАдам Пелеч
25ШвециязщСебастьян Ахо
28РоссиязщАлександр Романов
41КанадазщРоберт Бортуццо
2СШАзщМайк Райлли
17КанаданпМэтт Мартин
13КанаданпМэтью Барзал
14КанаданпБо Хорват
53КанаданпКейси Сизикас
21СШАнпКайл Палмьери
29СШАнпБрок Нельсон
20СШАнпХадсон Фэшинг
18ШвециянпПьер Энгвалль
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
27СШАнпАндерс Ли
15КанаданпКэл Клаттербак
32СШАнпКайл Маклин
Главные тренеры
КанадаТрэвис Грин (и.о.)
КанадаПатрик Руа
История личных встреч
25.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс0 : 4Нью-Джерси Дэвилз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз5 : 4Нью-Йорк Айлендерс
21.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз
07.10.2023НХЛ - предсезонные матчиНью-Йорк Айлендерс0 : 3Нью-Джерси Дэвилз
03.10.2023НХЛ - предсезонные матчиНью-Джерси Дэвилз6 : 5Нью-Йорк Айлендерс
28.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
10.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз4 : 6Нью-Йорк Айлендерс
21.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс1 : 4Нью-Джерси Дэвилз
07.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиНью-Йорк Айлендерс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
28.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиНью-Джерси Дэвилз4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 0Нью-Джерси Дэвилз
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 6Нью-Джерси Дэвилз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз2 : 5
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз2 : 3 Б
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Нью-Джерси Дэвилз
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 БНью-Йорк Айлендерс
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТ
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 2
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс2 : 0
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8047

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