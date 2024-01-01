Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс 16 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк 31 вр Каапо Кяхкёнен 34 вр Джейк Аллен 6 зщ Джон Марино 43 зщ Люк Хьюз 2 зщ Брендан Смит 88 зщ Кевин Баль 17 зщ Шимон Немец 71 зщ Йонас Зигенталер 92 нп Томаш Носек 63 нп Йеспер Братт 13 нп Нико Хишир 28 нп Тимо Майер 91 нп Доусон Мерсер 56 нп Эрик Хаула 10 нп Александер Хольц 15 нп Шейн Бауэрс 18 нп Ондржей Палат 25 нп Нолан Фут 11 нп Крис Тирни 95 нп Грэм Кларк 40 вр Семён Варламов 30 вр Илья Сорокин 6 зщ Райан Пулок 3 зщ Адам Пелеч 25 зщ Себастьян Ахо 28 зщ Александр Романов 41 зщ Роберт Бортуццо 2 зщ Майк Райлли 17 нп Мэтт Мартин 13 нп Мэтью Барзал 14 нп Бо Хорват 53 нп Кейси Сизикас 21 нп Кайл Палмьери 29 нп Брок Нельсон 20 нп Хадсон Фэшинг 18 нп Пьер Энгвалль 44 нп Жан-Габриэль Пажо 27 нп Андерс Ли 15 нп Кэл Клаттербак 32 нп Кайл Маклин Главные тренеры Трэвис Грин (и.о.) Патрик Руа

История личных встреч 25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4 29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТ 07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3 03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 6 : 5 28.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1 10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6 21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 07.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2 28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи 4 : 1 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0 05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4