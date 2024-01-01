Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|35
|вр
|Тристан Джерри
|58
|зщ
|Крис Летанг
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|3
|зщ
|Джек Сент-Айвани
|5
|зщ
|Райан Ши
|20
|нп
|Ларс Эллер
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|71
|нп
|Евгений Малкин
|8
|нп
|Майкл Бантинг
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|19
|нп
|Райлли Смит
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
|77
|нп
|Джефф Картер
|63
|нп
|Радим Зогорна
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|27
|зщ
|Райан Макдона
|59
|зщ
|Роман Йози
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|2
|зщ
|Люк Шенн
|24
|зщ
|Спенсер Стастни
|14
|нп
|Густав Нюквист
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|36
|нп
|Коул Смит
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|17
|нп
|Марк Янковски
|16
|нп
|Джейсон Цукер
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|82
|нп
|Томми Новак
|21
|нп
|Энтони Бовиллье
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|28.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|12.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|80
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|87
|9
|Детройт Ред Уингз
|80
|87
|10
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|86
|12
|Баффало Сэйбрз
|81
|82
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|81
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|80
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|80
|74
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|81
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|80
|84
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|47