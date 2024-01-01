Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз 16 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Питтсбург Пингвинз Питтсбург Нэшвилл Предаторз Нэшвилл 39 вр Алекс Неделькович 35 вр Тристан Джерри 58 зщ Крис Летанг 73 зщ Пьер-Оливье Жозеф 65 зщ Эрик Карлссон 28 зщ Маркус Петтерссон 3 зщ Джек Сент-Айвани 5 зщ Райан Ши 20 нп Ларс Эллер 17 нп Брайан Раст 87 нп Сидни Кросби 10 нп Дрю О'Коннор 67 нп Рикард Ракелль 71 нп Евгений Малкин 8 нп Майкл Бантинг 48 нп Валттери Пуустинен 19 нп Райлли Смит 52 нп Эмиль Бемстрём 77 нп Джефф Картер 63 нп Радим Зогорна 74 вр Юусе Сарос 32 вр Кевин Ланкинен 27 зщ Райан Макдона 59 зщ Роман Йози 57 зщ Данте Фаббро 3 зщ Жереми Лозон 2 зщ Люк Шенн 24 зщ Спенсер Стастни 14 нп Густав Нюквист 10 нп Колтон Сиссонс 36 нп Коул Смит 90 нп Райан О'Райлли 9 нп Филип Форсберг 17 нп Марк Янковски 16 нп Джейсон Цукер 77 нп Люк Евангелиста 82 нп Томми Новак 21 нп Энтони Бовиллье 44 нп Кифер Шервуд 47 нп Майкл Маккэррон Главные тренеры Майк Салливан Эндрю Брюнетт

История личных встреч 29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0 01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3 10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4 28.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5 30.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3 22.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 Б 12.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 Б 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТ 09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0