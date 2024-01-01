00:06 ()
Свернуть список

Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
16 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
39СШАврАлекс Неделькович
35КанадаврТристан Джерри
58КанадазщКрис Летанг
73КанадазщПьер-Оливье Жозеф
65ШвециязщЭрик Карлссон
28ШвециязщМаркус Петтерссон
3СШАзщДжек Сент-Айвани
5СШАзщРайан Ши
20ДаниянпЛарс Эллер
17СШАнпБрайан Раст
87КанаданпСидни Кросби
10СШАнпДрю О'Коннор
67ШвециянпРикард Ракелль
71РоссиянпЕвгений Малкин
8КанаданпМайкл Бантинг
48ФинляндиянпВалттери Пуустинен
19КанаданпРайлли Смит
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
77КанаданпДжефф Картер
63ЧехиянпРадим Зогорна
74ФинляндияврЮусе Сарос
32ФинляндияврКевин Ланкинен
27СШАзщРайан Макдона
59ШвейцариязщРоман Йози
57КанадазщДанте Фаббро
3КанадазщЖереми Лозон
2КанадазщЛюк Шенн
24СШАзщСпенсер Стастни
14ШвециянпГустав Нюквист
10КанаданпКолтон Сиссонс
36СШАнпКоул Смит
90КанаданпРайан О'Райлли
9ШвециянпФилип Форсберг
17КанаданпМарк Янковски
16СШАнпДжейсон Цукер
77КанаданпЛюк Евангелиста
82СШАнпТомми Новак
21КанаданпЭнтони Бовиллье
44СШАнпКифер Шервуд
47СШАнпМайкл Маккэррон
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
КанадаЭндрю Брюнетт
История личных встреч
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
31.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз2 : 0Нэшвилл Предаторз
01.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз1 : 3Питтсбург Пингвинз
10.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
16.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 1Питтсбург Пингвинз
29.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз6 : 4Нэшвилл Предаторз
28.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 5Питтсбург Пингвинз
30.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз1 : 3Нэшвилл Предаторз
22.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз1 : 2 БПиттсбург Пингвинз
12.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз5 : 4 БПиттсбург Пингвинз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз4 : 6
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз6 : 5 ОТ
09.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз5 : 4
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Питтсбург Пингвинз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз6 : 4
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 5Нэшвилл Предаторз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 4 ОТ
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 БНэшвилл Предаторз
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 0Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8047

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close