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Пари Нижний Новгород - Динамо М 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
21 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Пари Нижний Новгород
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо М, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М2 : 1Пари Нижний Новгород
15.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М1 : 1Пари Нижний Новгород
25.07.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3Динамо М
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0Пари Нижний Новгород
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М3 : 1Пари Нижний Новгород
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2Динамо М
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Динамо М
01.03.2022 Кубок России 1/8 финала Динамо М3 : 0Пари Нижний Новгород
12.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Динамо М1 : 2Пари Нижний Новгород
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 3 : 3Пари Нижний Новгород
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 3 : 1Динамо М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) 2 : 4Динамо М
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Динамо М
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Динамо М0 : 0
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2347
2 Краснодар2446
3 Динамо М2338
4 Локомотив М2438
5 ЦСКА2437
6 Крылья Советов2436
7 Спартак М2335
8 Ростов2334
9 Рубин2433
10 Пари Нижний Новгород2328
11 Факел2426
12 Оренбург2326
13 Балтика2423
14 Ахмат2423
15
Зона вылета
Урал2323
16
Зона вылета
Сочи2318

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