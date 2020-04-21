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Зенит - Оренбург 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
21 Апреля 2024 года в 16:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Зенит
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Оренбург, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
ИспанияДавид Деограсия
История личных встреч
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турОренбург3 : 1Зенит
20.05.2023МИР Российская Премьер-лига28-й турОренбург2 : 2Зенит
11.09.2022МИР Российская Премьер-лига9-й турЗенит8 : 0Оренбург
15.07.2020Россия - Премьер-Лига29-й турЗенит4 : 1Оренбург
28.07.2019Россия - Премьер-Лига3-й турОренбург0 : 2Зенит
31.03.2019Россия - Премьер-Лига21-й турЗенит3 : 1Оренбург
16.09.2018Россия - Премьер-Лига7-й турОренбург1 : 2Зенит
26.04.2017Россия - Премьер-Лига25-й турОренбург0 : 1Зенит
24.10.2016Россия - Премьер-Лига11-й турЗенит1 : 0Оренбург
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур2 : 3Зенит
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)Зенит0 : 0
13.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й тур1 : 2Зенит
12.04.2024Россия - МФЛ5-й турЗенит2 : 1
07.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й турЗенит1 : 0
19.04.2024Россия - МФЛ6-й турОренбург0 : 4
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь регионов)Оренбург2 : 4
14.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турОренбург3 : 1
12.04.2024Россия - МФЛ5-й тур1 : 1Оренбург
08.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й турОренбург3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Зенит» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2347
2 Краснодар2446
3 Динамо М2338
4 Локомотив М2438
5 ЦСКА2437
6 Крылья Советов2436
7 Спартак М2335
8 Ростов2334
9 Рубин2433
10 Пари Нижний Новгород2328
11 Факел2426
12 Оренбург2326
13 Балтика2423
14 Ахмат2423
15
Зона вылета
Урал2323
16
Зона вылета
Сочи2318

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