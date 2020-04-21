Зенит - Оренбург 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
21 Апреля 2024 года в 16:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Оренбург, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Давид Деограсия
История личных встреч
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|8 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|4 : 1
|28.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|0 : 2
|31.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 1
|16.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|26.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|0 : 1
|24.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 0
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|0 : 4
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|2 : 4
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Зенит» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|23
|47
|2
|Краснодар
|24
|46
|3
|Динамо М
|23
|38
|4
|Локомотив М
|24
|38
|5
|ЦСКА
|24
|37
|6
|Крылья Советов
|24
|36
|7
|Спартак М
|23
|35
|8
|Ростов
|23
|34
|9
|Рубин
|24
|33
|10
|Пари Нижний Новгород
|23
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|23
|26
|13
|Балтика
|24
|23
|14
|Ахмат
|24
|23
| 15
Зона вылета
|Урал
|23
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|23
|18