Сочи - Урал 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
21 Апреля 2024 года в 18:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Урал, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|20.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 0
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|1 : 1
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|1 : 3
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Сочи» — «Урал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|23
|47
|2
|Краснодар
|24
|46
|3
|Динамо М
|23
|38
|4
|Локомотив М
|24
|38
|5
|ЦСКА
|24
|37
|6
|Крылья Советов
|24
|36
|7
|Спартак М
|23
|35
|8
|Ростов
|23
|34
|9
|Рубин
|24
|33
|10
|Пари Нижний Новгород
|23
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|23
|26
|13
|Балтика
|24
|23
|14
|Ахмат
|24
|23
| 15
Зона вылета
|Урал
|23
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|23
|18