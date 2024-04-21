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Сочи - Урал 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
21 Апреля 2024 года в 18:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Сочи
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Урал, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турУрал1 : 4Сочи
03.06.2023МИР Российская Премьер-лига30-й турУрал1 : 0Сочи
30.10.2022МИР Российская Премьер-лига15-й турСочи2 : 2Урал
20.10.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа DСочи2 : 3Урал
31.08.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа DУрал2 : 0Сочи
27.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турУрал1 : 1Сочи
09.08.2021Россия - Премьер-Лига3-й турСочи2 : 0Урал
29.11.2020Россия - Премьер-Лига16-й турУрал1 : 0Сочи
30.08.2020Россия - Премьер-Лига6-й турСочи0 : 0Урал
08.03.2020Россия - Премьер-Лига21-й турСочи2 : 0Урал
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур2 : 1Сочи
13.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турСочи1 : 0
12.04.2024Россия - МФЛ5-й турСочи2 : 0
06.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й тур2 : 2Сочи
05.04.2024Россия - МФЛ4-й турСочи2 : 1
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур1 : 1Урал
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь регионов)Урал1 : 3
14.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й турУрал2 : 1
12.04.2024Россия - МФЛ5-й турУрал1 : 1
06.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й турУрал1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Сочи» — «Урал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2347
2 Краснодар2446
3 Динамо М2338
4 Локомотив М2438
5 ЦСКА2437
6 Крылья Советов2436
7 Спартак М2335
8 Ростов2334
9 Рубин2433
10 Пари Нижний Новгород2328
11 Факел2426
12 Оренбург2326
13 Балтика2423
14 Ахмат2423
15
Зона вылета
Урал2323
16
Зона вылета
Сочи2318

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