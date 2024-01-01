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Ростов - Спартак М 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
21 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Ростов
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
Босния и ГерцеговинаВладимир Слишкович (и.о.)
История личных встреч
07.02.2024Winline Зимний Кубок РПЛСпартак М0 : 3Ростов
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турСпартак М2 : 1Ростов
29.04.2023МИР Российская Премьер-лига25-й турСпартак М1 : 1Ростов
02.02.2023Winline Зимний Кубок РПЛ1-й турРостов0 : 0 1 : 2Спартак М
11.09.2022МИР Российская Премьер-лига9-й турРостов4 : 2Спартак М
24.04.2022Россия - Премьер-Лига26-й турРостов3 : 2Спартак М
30.10.2021Россия - Премьер-Лига13-й турСпартак М1 : 1Ростов
04.04.2021Россия - Премьер-Лига24-й турРостов2 : 3Спартак М
31.10.2020Россия - Премьер-Лига13-й турСпартак М0 : 1Ростов
01.02.2020Кубок Матч Премьер1-й турСпартак М2 : 1Ростов
19.04.2024Россия - МФЛ6-й турРостов3 : 1
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь регионов)1 : 3Ростов
14.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й тур0 : 1Ростов
12.04.2024Россия - МФЛ5-й тур2 : 1Ростов
06.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й турРостов2 : 2
19.04.2024Россия - МФЛ6-й тур3 : 1Спартак М
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)0 : 0Спартак М
13.04.2024МИР Российская Премьер-лига24-й тур1 : 0Спартак М
12.04.2024Россия - МФЛ5-й турСпартак М3 : 0
07.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й тур1 : 2Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Ростов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2347
2 Краснодар2446
3 Динамо М2338
4 Локомотив М2438
5 ЦСКА2437
6 Крылья Советов2436
7 Спартак М2335
8 Ростов2334
9 Рубин2433
10 Пари Нижний Новгород2328
11 Факел2426
12 Оренбург2326
13 Балтика2423
14 Ахмат2423
15
Зона вылета
Урал2323
16
Зона вылета
Сочи2318

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