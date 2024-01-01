Ростов - Спартак М 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
21 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Владимир Слишкович (и.о.)
История личных встреч
|07.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|0 : 3
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|1-й тур
|0 : 0 1 : 2
|11.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|24.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|3 : 2
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 1
|04.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 3
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|1-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|1 : 3
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 0
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Ростов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|23
|47
|2
|Краснодар
|24
|46
|3
|Динамо М
|23
|38
|4
|Локомотив М
|24
|38
|5
|ЦСКА
|24
|37
|6
|Крылья Советов
|24
|36
|7
|Спартак М
|23
|35
|8
|Ростов
|23
|34
|9
|Рубин
|24
|33
|10
|Пари Нижний Новгород
|23
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|23
|26
|13
|Балтика
|24
|23
|14
|Ахмат
|24
|23
| 15
Зона вылета
|Урал
|23
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|23
|18