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Эвертон - Ноттингем Форест 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
21 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Эвертон
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ноттингем Форест, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Англия вр Джордан Пикфорд
22 Англия зщ Бен Годфри
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
11 Англия пз Джек Харрисон
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
32 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
40 Бразилия зщ Мурилло
43 Нигерия зщ Ола Айна
22 Англия пз Райан Йейтс
28 Бразилия пз Данило
21 Швеция пз Энтони Эланга
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1Эвертон
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест2 : 2Эвертон
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон1 : 1Ноттингем Форест
15.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 6 : 0Эвертон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Эвертон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Эвертон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 0Эвертон
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест2 : 2
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест3 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
2
Лига чемпионов
Арсенал3271
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3271
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3363
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3348
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3243
12 Фулхэм3342
13 Борнмут3242
14 Брентфорд3435
15 Кристал Пэлас3233
16 Эвертон3227
17 Ноттингем Форест3326
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

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