Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|4
|зщ
|Роб Холдинг
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|44
|пз
|Яйро Ридевалд
|20
|пз
|Адам Уортон
|7
|пз
|Майкл Олисе
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|71
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|33
|63
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|48
|9
|Челси
|31
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|43
|12
|Фулхэм
|33
|42
|13
|Борнмут
|32
|42
|14
|Брентфорд
|34
|35
|15
|Кристал Пэлас
|32
|33
|16
|Эвертон
|32
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|33
|16