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Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
30 Англия вр Дин Хендерсон
4 Англия зщ Роб Холдинг
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
44 Нидерланды пз Яйро Ридевалд
20 Англия пз Адам Уортон
7 Франция пз Майкл Олисе
10 Англия пз Эберечи Эзе
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
21 Италия зщ Анджело Огбонна
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас4 : 3Вест Хэм Юнайтед
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Кристал Пэлас
26.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас2 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас1 : 1Вест Хэм Юнайтед
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас2 : 4
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 0Кристал Пэлас
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 1
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Вест Хэм Юнайтед1 : 1
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
2
Лига чемпионов
Арсенал3271
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3271
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3363
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3348
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3243
12 Фулхэм3342
13 Борнмут3242
14 Брентфорд3435
15 Кристал Пэлас3233
16 Эвертон3227
17 Ноттингем Форест3326
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

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