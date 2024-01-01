Астон Вилла - Борнмут 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Борнмут, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Андони Ираола
История личных встреч
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|09.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|08.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|71
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|33
|63
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|48
|9
|Челси
|31
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|43
|12
|Фулхэм
|33
|42
|13
|Борнмут
|32
|42
|14
|Брентфорд
|34
|35
|15
|Кристал Пэлас
|32
|33
|16
|Эвертон
|32
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|33
|16