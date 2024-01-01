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Астон Вилла - Борнмут 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Астон Вилла
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Борнмут, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Борнмут
Борнмут
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
8БельгияпзЮри Тилеманс
7ШотландияпзДжон Макгинн
19ФранцияпзМусса Диаби
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
1Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
10ШотландияпзРайан Кристи
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут2 : 2Астон Вилла
18.03.2023Англия - Премьер-лига28-й турАстон Вилла3 : 0Борнмут
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турБорнмут2 : 0Астон Вилла
01.02.2020Англия - Премьер-лига25-й турБорнмут2 : 1Астон Вилла
17.08.2019Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла1 : 2Борнмут
09.04.2016Англия - Премьер-лига33-й турАстон Вилла1 : 2Борнмут
08.08.2015Англия - Премьер-лига1-й турБорнмут0 : 1Астон Вилла
25.01.2015Кубок Англии1/16 финалаАстон Вилла2 : 1Борнмут
18.04.2024Лига конференций1/4 финала. 2-й матч2 : 1 3 : 4Астон Вилла
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур0 : 2Астон Вилла
11.04.2024Лига конференций1/4 финала. 1-й матчАстон Вилла2 : 1
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турАстон Вилла3 : 3
03.04.2024Англия - Премьер-лига31-й тур4 : 1Астон Вилла
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турБорнмут2 : 2
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й тур2 : 1Борнмут
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турБорнмут1 : 0
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турБорнмут2 : 1
13.03.2024Англия - Премьер-лига17-й турБорнмут4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
2
Лига чемпионов
Арсенал3271
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3271
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3363
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3348
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3243
12 Фулхэм3342
13 Борнмут3242
14 Брентфорд3435
15 Кристал Пэлас3233
16 Эвертон3227
17 Ноттингем Форест3326
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

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