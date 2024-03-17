Ковентри - Манчестер Юнайтед 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
21 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Кубок Англии, 1/2 финала
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|40
|вр
|Брэдли Коллинз
|4
|зщ
|Бобби Томас
|15
|зщ
|Liam Kitching
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|22
|пз
|Джоэль Латибодье
|3
|пз
|Джей Дасилва
|28
|пз
|Джош Экклс
|14
|пз
|Бен Шиф
|10
|пз
|Каллум О'Харе
|11
|нп
|Хаджи Райт
|9
|нп
|Эллис Симмс
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|53
|зщ
|Вилли Камбвал
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|37
|пз
|Кобби Майну
|18
|пз
|Каземиро
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 0
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 2
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
Турнирная таблица
1-й раунд
| Шеппи Юнайтед
Уолсолл
|1 : 4
| Нортгемптон Таун
Барроу
|1 : 3
| Саттон Юнайтед
Филд
|2 : 1
| Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
|2 : 2
| Рединг
Милтон-Кинс Донс
|3 : 2
| Линкольн Сити
Моркам
|1 : 2
| Шрусбери Таун
Колчестер Юнайтед
|3 : 2
| Истли
Борхэм Вуд
|5 : 1
| Брэдфорд Сити
Уиком Уондерерс
|1 : 2
| Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
|2 : 2
| Порт Вейл
Бёртон Альбион
|0 : 0
| Суиндон Таун
Олдершот Таун
|4 : 7
| Марин
Харрогейт Таун
|1 : 5
| Ньюпорт Каунти
Олдхэм Атлетик
|2 : 0
| Лейтон Ориент
Карлайл Юнайтед
|3 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Мейденхед Юнайтед
|2 : 0
| Херефорд
Гиллингем
|0 : 2
| Эксетер Сити
Уиган Атлетик
|0 : 2
| Болтон Уондерерс
Солихалл Мурс
|4 : 0
| Ноттс Каунти
Кроули Таун
|3 : 2
| Рамсгейт
Уокинг
|2 : 1
| Скарборо Атлетик
Форест Грин Роверс
|1 : 1
| Честер
Йорк Сити
|0 : 0
| Чешам Юнайтед
Мейдстон Юнайтед
|0 : 2
| Бристоль Роверс
Уитби Таун
|7 : 2
| Кембридж Юнайтед
Брэкнелл Таун
|2 : 1
| Керзон Аштон
Барнет
|0 : 1
| Уимблдон
Челтнем Таун
|5 : 1
| Стивенидж
Транмир Роверс
|4 : 3
| Стокпорт Каунти
Уорксоп Таун
|5 : 1
| Йовил Таун
Гейтсхед
|3 : 2
| Бромли
Блэкпул
|0 : 2
| Мэнсфилд Таун
Рексем
|1 : 2
| Честерфилд
Портсмут
|1 : 0
| Слау Таун
Гримсби Таун
|1 : 1
| Киддерминстер Харриерс
Флитвуд Таун
|1 : 2
| Кру Александра
Дерби Каунти
|2 : 2
| Чарльтон Атлетик
Крэй Велли Пейпер Миллз
|1 : 1
2-й раунд
| Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
|4 : 4 4 : 5
| Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
|1 : 2 ДВ
| Йорк Сити
Честер
|2 : 1
| Бёртон Альбион
Порт Вейл
|0 : 2
| Форест Грин Роверс
Скарборо Атлетик
|14.11
| Ноттс Каунти
Шрусбери Таун
|2 : 3
| Йорк Сити
Уиган Атлетик
|0 : 1
| Саттон Юнайтед
Барнсли
|02.12
| Уиком Уондерерс
Моркам
|0 : 2
| Кембридж Юнайтед
Флитвуд Таун
|4 : 0
| Стивенидж
Порт Вейл
|1 : 1
| Ньюпорт Каунти
Барнет
|1 : 1
| Питерборо Юнайтед
Донкастер Роверс
|2 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Гримсби Таун
|2 : 0
| Мейдстон Юнайтед
Барроу
|2 : 1
| Гиллингем
Чарльтон Атлетик
|2 : 0
| Болтон Уондерерс
Харрогейт Таун
|5 : 1
| Истли
Рединг
|2 : 1
| Олдершот Таун
Стокпорт Каунти
|2 : 2
| Честерфилд
Лейтон Ориент
|1 : 0
| Рексем
Йовил Таун
|3 : 0
| Уимблдон
Рамсгейт
|5 : 0
| Альфретон Таун
Уолсолл
|0 : 0
| Кру Александра
Бристоль Роверс
|2 : 4
| Блэкпул
Форест Грин Роверс
|3 : 0
1/32 финала
|Команда
|1
|2
| Кристал Пэлас
Эвертон
|0 : 0
|1 : 0
| Брентфорд
Вулверхэмптон
|1 : 1
|3 : 2 ДВ
| Фулхэм
Ротерхэм Юнайтед
|1 : 0
| Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
|1 : 0
| Мейдстон Юнайтед
Стивенидж
|1 : 0
| Миллуолл
Лестер Сити
|2 : 3
| Уимблдон
Ипсвич Таун
|1 : 3
| Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
|6 : 2
| Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
|0 : 3
| Уотфорд
Честерфилд
|2 : 1
| Сток Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
|2 : 4
| Плимут Аргайл
Саттон Юнайтед
|3 : 1
| Гиллингем
Шеффилд Юнайтед
|0 : 4
| Блэкберн Роверс
Кембридж Юнайтед
|5 : 2
| Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
|2 : 3
| Норвич Сити
Бристоль Роверс
|1 : 1
|1 : 3
|Команда
|1
|2
| Саутгемптон
Уолсолл
|4 : 0
| Ньюпорт Каунти
Истли
|1 : 1
|1 : 3
| Халл Сити
Бирмингем Сити
|1 : 1
|2 : 1
| Суонси Сити
Моркам
|2 : 0
| Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
|4 : 0
| Мидлсбро
Астон Вилла
|0 : 1
| Челси
Престон Норт Энд
|4 : 0
| Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
|5 : 0
| Ноттингем Форест
Блэкпул
|2 : 2
|2 : 3 ДВ
| Лутон Таун
Болтон Уондерерс
|0 : 0
|1 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Бристоль Сити
|1 : 1
|1 : 0
| Шрусбери Таун
Рексем
|0 : 1
| Вест Бромвич Альбион
Олдершот Таун
|4 : 1
| Питерборо Юнайтед
Лидс Юнайтед
|0 : 3
| Арсенал
Ливерпуль
|0 : 2
| Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
|0 : 2
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Борнмут
Суонси Сити
|5 : 0
| Челси
Астон Вилла
|0 : 0
| Шеффилд Уэнсдей
Ковентри Сити
|1 : 1
| Бристоль Сити
Ноттингем Форест
|0 : 0
| Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
|0 : 1
| Ипсвич Таун
Мейдстон Юнайтед
|1 : 2
| Лестер Сити
Бирмингем Сити
|3 : 0
| Лидс Юнайтед
Плимут Аргайл
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Эвертон
Лутон Таун
|1 : 2
| Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|2 : 5
| Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
|0 : 2
| Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
|0 : 2
| Уотфорд
Саутгемптон
|1 : 1
| Ливерпуль
Норвич Сити
|5 : 2
| Ньюпорт Каунти
Манчестер Юнайтед
|2 : 4
| Блэкберн Роверс
Рексем
|4 : 1
1/8 финала
| Ковентри Сити
Мейдстон Юнайтед
|5 : 0
| Борнмут
Лестер Сити
|0 : 1 ДВ
| Блэкберн Роверс
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 1 3 : 4
| Лутон Таун
Манчестер Сити
|2 : 6
| Челси
Лидс Юнайтед
|3 : 2
| Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
|1 : 0
| Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
|0 : 1
| Ливерпуль
Саутгемптон
|3 : 0
1/4 финала
| Вулверхэмптон
Ковентри Сити
|2 : 3
| Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
|2 : 0
| Челси
Лестер Сити
|4 : 2
| Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
|4 : 3 ДВ
1/2 финала
| Манчестер Сити
Челси
|1 : 0
| Ковентри Сити
Манчестер Юнайтед
|21.04
Финал
| WSF1
Манчестер Сити
|25.05