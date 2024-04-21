Астана - Тобол 21 Апреля прямая трансляция
21 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Тобол, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Тобол
Костанай
История личных встреч
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|14.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|26.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|13.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|22.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|25.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|03.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|05.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|05.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|01.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 2
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|5
|8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|5
|8
|4
|Кайрат
|5
|8
|5
|Тобол
|3
|7
|6
|Елимай
|4
|7
|7
|Астана
|4
|6
|8
|Женис
|5
|6
|9
|Жетысу
|3
|4
|10
|Атырау
|5
|4
|11
|Туран
|5
|4
| 12
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|4
|3
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|4
|1
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0