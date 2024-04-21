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Астана - Тобол 21 Апреля прямая трансляция

21 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур
Астана
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Тобол, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Тобол
Костанай
История личных встреч
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Астана2 : 1Тобол
09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Тобол0 : 1Астана
14.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана1 : 2Тобол
26.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол1 : 1Астана
13.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Астана1 : 1Тобол
05.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Тобол1 : 1Астана
22.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Астана1 : 0Тобол
25.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Тобол2 : 0Астана
03.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 32-й тур Тобол0 : 1Астана
05.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Тобол0 : 2Астана
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Астана
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Астана0 : 1
05.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Астана
01.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Астана2 : 0
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 0Астана
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 0 : 0Тобол
06.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Тобол4 : 2
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Тобол2 : 0
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 0 : 3Тобол
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Тобол1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе410
2
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар58
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы58
4 Кайрат58
5 Тобол37
6 Елимай47
7 Астана46
8 Женис56
9 Жетысу34
10 Атырау54
11 Туран54
12
Зона вылета
Шахтёр Крг43
13
Зона вылета
Кайсар41
14
Зона вылета
Аксу00

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