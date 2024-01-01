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Жетысу - Шахтёр Крг 21 Апреля прямая трансляция

21 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур
Жетысу
Шахтёр Крг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Шахтёр Крг, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Жетысу1 : 3Шахтёр Крг
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Шахтёр Крг0 : 1Жетысу
12.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Шахтёр Крг3 : 1Жетысу
29.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Жетысу0 : 1Шахтёр Крг
24.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Шахтёр Крг1 : 2Жетысу
24.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Жетысу3 : 2Шахтёр Крг
10.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 33-й тур Жетысу3 : 2Шахтёр Крг
27.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Жетысу2 : 0Шахтёр Крг
12.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Шахтёр Крг2 : 0Жетысу
06.10.2018 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Жетысу1 : 1Шахтёр Крг
06.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Жетысу
30.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Жетысу
05.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Жетысу0 : 2
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Жетысу
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур 2 : 1Жетысу
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Шахтёр Крг1 : 0
30.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Шахтёр Крг0 : 2
07.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Шахтёр Крг
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур 5 : 0Шахтёр Крг
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Шахтёр Крг1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе410
2
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар58
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы58
4 Кайрат58
5 Тобол37
6 Елимай47
7 Астана46
8 Женис56
9 Жетысу34
10 Атырау54
11 Туран54
12
Зона вылета
Шахтёр Крг43
13
Зона вылета
Кайсар41
14
Зона вылета
Аксу00

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