Жетысу - Шахтёр Крг 21 Апреля прямая трансляция
21 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Шахтёр Крг, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|12.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|29.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|24.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|24.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|10.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 2
|27.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|12.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|06.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|05.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|07.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 0
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|5
|8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|5
|8
|4
|Кайрат
|5
|8
|5
|Тобол
|3
|7
|6
|Елимай
|4
|7
|7
|Астана
|4
|6
|8
|Женис
|5
|6
|9
|Жетысу
|3
|4
|10
|Атырау
|5
|4
|11
|Туран
|5
|4
| 12
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|4
|3
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|4
|1
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0