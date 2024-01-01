Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
21 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
История личных встреч
|14.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|21.04
|23.04
|26.04
|27.04
|30.04
|02.05
|04.05
0
0
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|21.04
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
0
0
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|21.04
|24.04
|26.04
|28.04
|29.04
|01.05
|04.05
0
0
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|21.04
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|22.04
|24.04
|27.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
0
0
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|22.04
|24.04
|27.04
|29.04
|30.04
|03.05
|05.05
0
0
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|23.04
|25.04
|28.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|23.04
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0