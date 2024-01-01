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Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
21 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 1-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
История личных встреч
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1Вашингтон Кэпиталз
13.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Вашингтон Кэпиталз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Вашингтон Кэпиталз
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 4Вашингтон Кэпиталз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Вашингтон Кэпиталз
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Вашингтон Кэпиталз
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2 Б
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 0
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вашингтон Кэпиталз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
21.0423.0426.0427.0430.0402.0504.05
0
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
21.0423.0425.0428.0430.0402.0504.05
0
0
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
21.0424.0426.0428.0429.0401.0504.05
0
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
21.0424.0427.0429.0401.0503.0505.05
0
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
22.0424.0427.0428.0430.0402.0504.05
0
0
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
22.0424.0427.0429.0430.0403.0505.05
0
0
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
23.0425.0428.0429.0401.0503.0505.05
0
0
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
23.0425.0427.0429.0401.0503.0505.05
0
0

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