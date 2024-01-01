Гран-при Китая 2024 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1. Этап 5
Арена: Международный автодром Шанхая (Шанхай, Китай)Этап 5, Шанхай, Китай. Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
21 Апреля 2024 года в 10:00 (+03:00)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|5
|Оскар Пиастри
|McLaren
|6
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|7
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|9
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|10
|Валттери Боттас
|Kick Sauber
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|12
|Даниэль Риккардо
|RB
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|14
|Александер Албон
|Williams
|15
|Пьер Гасли
|Alpine
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Kick Sauber
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|18
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|19
|Юки Цунода
|RB
|20
|Логан Сарджент
|Williams
Турнирная таблица
Личный зачёт
Кубок конструкторов