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Гран-при Китая 2024 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1. Этап 5

Арена: Международный автодром Шанхая (Шанхай, Китай)
Этап 5, Шанхай, Китай. Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
21 Апреля 2024 года в 10:00 (+03:00)

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Мексика Серхио Перес Red Bull
3 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
4 Великобритания Ландо Норрис McLaren
5 Австралия Оскар Пиастри McLaren
6 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
7 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
8 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
9 Германия Нико Хюлькенберг Haas
10 Финляндия Валттери Боттас Kick Sauber
11 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
12 Австралия Даниэль Риккардо RB
13 Франция Эстебан Окон Alpine
14 Таиланд Александер Албон Williams
15 Франция Пьер Гасли Alpine
16 Китай Гуаньюй Чжоу Kick Sauber
17 Дания Кевин Магнуссен Haas
18 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
19 Япония Юки Цунода RB
20 США Логан Сарджент Williams
Турнирная таблица
Личный зачёт
Кубок конструкторов

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