Блэкберн Роверс - Шеффилд Уэнсдей 21 Апреля прямая трансляция
21 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|3 : 1
|20.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|18.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 5
|02.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|4 : 2
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 2
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 1
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
|05.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|5 : 0
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 5
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 2
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 0
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|43
|91
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|43
|89
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|43
|87
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|43
|84
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|44
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|44
|72
|7
|Халл Сити
|43
|66
|8
|Ковентри Сити
|42
|63
|9
|Мидлсбро
|43
|63
|10
|Престон Норт Энд
|44
|63
|11
|Кардифф Сити
|44
|62
|12
|Бристоль Сити
|44
|59
|13
|Сандерленд
|44
|56
|14
|Суонси Сити
|44
|56
|15
|Уотфорд
|44
|53
|16
|Миллуолл
|44
|53
|17
|Сток Сити
|44
|50
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|44
|50
|19
|Блэкберн Роверс
|43
|49
|20
|Плимут Аргайл
|44
|48
|21
|Бирмингем Сити
|44
|46
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|44
|44
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|43
|44
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|44
|24