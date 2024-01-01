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Блэкберн Роверс - Шеффилд Уэнсдей 21 Апреля прямая трансляция

21 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Блэкберн Роверс
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 1Блэкберн Роверс
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Блэкберн Роверс
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Шеффилд Уэнсдей
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 5Блэкберн Роверс
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 2Блэкберн Роверс
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Блэкберн Роверс4 : 2Шеффилд Уэнсдей
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Блэкберн Роверс
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Блэкберн Роверс
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 5 : 0Блэкберн Роверс
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 5Блэкберн Роверс
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4391
2
Повышение
Ипсвич Таун4389
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4387
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4384
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4366
8 Ковентри Сити4263
9 Мидлсбро4363
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4349
20 Плимут Аргайл4448
21 Бирмингем Сити4446
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4344
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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