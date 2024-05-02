ЦСКА - Зенит 02 Мая прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
02 Мая 2024 года в 19:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Финал (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 02 Мая 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Финал (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 3
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 2
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 0
|17.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|2 : 4
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|3 : 1
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|2 : 4
| Урал
Ростов
|1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо М
Спартак М
|0 : 2
| Ростов
Балтика
|02.05
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Зенит
|02.05
|15.05