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ЦСКА - Зенит 02 Мая прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
02 Мая 2024 года в 19:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Финал (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
ЦСКА
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 02 Мая 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Финал (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур ЦСКА0 : 2Зенит
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1Зенит
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Зенит
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Зенит2 : 1ЦСКА
29.06.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 3Зенит
28.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур ЦСКА0 : 2Зенит
26.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Зенит1 : 0ЦСКА
17.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур ЦСКА2 : 3Зенит
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Зенит2 : 1ЦСКА
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 1ЦСКА
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 2 : 4ЦСКА
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур ЦСКА0 : 0
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур ЦСКА1 : 2
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур ЦСКА3 : 1
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Зенит
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Зенит3 : 1
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Зенит1 : 0
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 2 : 3Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 2 : 0
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
2 : 4
Урал
Ростов
1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо М
Спартак М
0 : 2
Ростов
Балтика
02.05
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Зенит
02.0515.05

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