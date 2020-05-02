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Ростов - Балтика 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Мая 2024 года в 19:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Балтика, которое состоится 02 Мая 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Балтика2 : 2Ростов
29.08.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 30-й тур Ростов1 : 0Балтика
08.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 10-й тур Балтика0 : 0Ростов
15.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 21-й тур Балтика3 : 0Ростов
02.05.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 6-й тур Ростов0 : 1Балтика
09.11.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 34-й тур Ростов0 : 0Балтика
09.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 17-й тур Балтика0 : 0Ростов
21.08.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 24-й тур Ростов0 : 1Балтика
13.04.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 7-й тур Балтика0 : 0Ростов
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов2 : 1
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 1 : 2Ростов
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 1Ростов
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ростов1 : 5
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Ростов3 : 1
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Балтика3 : 1
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 0 : 0Балтика
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 3 : 2Балтика
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Балтика2 : 1
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Балтика3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России (Путь регионов, этап №2): «Ростов» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 2 : 0
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
2 : 4
Урал
Ростов
1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо М
Спартак М
0 : 2
Ростов
Балтика
02.05
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Зенит
02.0515.05

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