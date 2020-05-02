Ростов - Балтика 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Мая 2024 года в 19:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Балтика, которое состоится 02 Мая 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|29.08.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|30-й тур
|1 : 0
|08.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|10-й тур
|0 : 0
|15.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|21-й тур
|3 : 0
|02.05.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|6-й тур
|0 : 1
|09.11.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|34-й тур
|0 : 0
|09.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|17-й тур
|0 : 0
|21.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|24-й тур
|0 : 1
|13.04.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|7-й тур
|0 : 0
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 2
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России (Путь регионов, этап №2): «Ростов» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|2 : 4
| Урал
Ростов
|1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо М
Спартак М
|0 : 2
| Ростов
Балтика
|02.05
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Зенит
|02.05
|15.05