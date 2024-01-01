Челси - Тоттенхэм 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
02 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|28
|вр
|Джордже Петрович
|42
|зщ
|Алфи Гилкрист
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|23
|пз
|Конор Галлахер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|15
|нп
|Николас Джексон
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|26.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|12.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|05.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|04.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 26-го тура АПЛ: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|80
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|79
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|33
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|53
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|9
|Челси
|33
|48
|10
|Борнмут
|35
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|46
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|13
|Фулхэм
|35
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|35
|36
|16
|Брентфорд
|35
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|35
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|35
|16