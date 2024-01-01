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Челси - Тоттенхэм 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
02 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Челси
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
28 Сербия вр Джордже Петрович
42 Англия зщ Алфи Гилкрист
14 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
3 Испания зщ Марк Кукурелья
23 Англия пз Конор Галлахер
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
10 Украина пз Михаил Мудрик
11 Англия нп Нони Мадуэке
15 Сенегал нп Николас Джексон
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция пз Деян Кулушевски
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4Челси
26.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Челси
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
05.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Челси
04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
04.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
29.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 0Тоттенхэм Хотспур
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 2Челси
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 5 : 0Челси
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала 1 : 0Челси
15.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси6 : 0
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 2Челси
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 26-го тура АПЛ: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3580
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3479
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3360
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Вест Хэм Юнайтед3549
9 Челси3348
10 Борнмут3548
11 Вулверхэмптон3546
12 Брайтон энд Хоув Альбион3444
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3526
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

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