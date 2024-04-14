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Фиорентина - Брюгге 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
02 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Фиорентина
Брюгге

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Брюгге, которое состоится 02 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1 Италия вр Пьетро Терраччано
33 Италия зщ Микаель Кайоде
4 Сербия зщ Никола Миленкович
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
3 Италия зщ Кристиано Бираги
6 Бразилия пз Артур
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
20 Италия нп Андреа Белотти
29 Бельгия вр Нордин Яккерс
64 Бельгия зщ Kyriani Sabbe
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
14 Нидерланды зщ Бьорн Мейер
39 Колумбия пз Эдер Баланта
10 Норвегия пз Уго Ветлесен
15 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
8 Польша пз Михал Скурась
99 Бразилия нп Thiago Rodrigues
32 Норвегия нп Антонио Нуса
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Фиорентина5 : 1
24.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 4 : 1Фиорентина
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 2Фиорентина
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Фиорентина2 : 0 ДВ
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина1 : 1
28.04.2024 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 3Брюгге
24.04.2024 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 35-й тур Брюгге4 : 0
21.04.2024 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 2Брюгге
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 0 : 2Брюгге
14.04.2024 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 33-й тур Брюгге3 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 3 : 0
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 4 : 0
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 1 : 6 ДВ
Штурм
Лилль
0 : 3 1 : 1
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 0 : 1
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 0 : 0 3 : 1
Динамо З
ПАОК
2 : 0 5 : 1
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 1 : 1
1/4 финала
Команда12
Виктория Пльзень
Фиорентина
0 : 0 2 : 0 ДВ
Олимпиакос
Фенербахче
3 : 2 1 : 0 2 : 3
Команда12
Астон Вилла
Лилль
2 : 1 2 : 1 3 : 4
Брюгге
ПАОК
1 : 0 0 : 2
1/2 финала
Команда12
Астон Вилла
Олимпиакос
02.0509.05
Команда12
Фиорентина
Брюгге
02.0508.05
Финал
WSF1
WSF2
29.05

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