Фиорентина - Брюгге 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
02 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Брюгге, которое состоится 02 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|20
|нп
|Андреа Белотти
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|64
|зщ
|Kyriani Sabbe
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|14
|зщ
|Бьорн Мейер
|39
|пз
|Эдер Баланта
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Михал Скурась
|99
|нп
|Thiago Rodrigues
|32
|нп
|Антонио Нуса
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Ники Хайен
История личных встреч
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 3
|24.04.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|4 : 0
|21.04.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|14.04.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|3 : 0
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|4 : 0
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|1 : 6 ДВ
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|0 : 1
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|0 : 0 3 : 1
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|5 : 1
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|1 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Виктория Пльзень
Фиорентина
|0 : 0
|2 : 0 ДВ
| Олимпиакос
Фенербахче
|3 : 2
|1 : 0 2 : 3
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Лилль
|2 : 1
|2 : 1 3 : 4
| Брюгге
ПАОК
|1 : 0
|0 : 2
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Олимпиакос
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| Фиорентина
Брюгге
|02.05
|08.05
Финал
| WSF1
WSF2
|29.05