Динамо Мн - Витебск 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
02 Мая 2024 года в 18:15 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Витебск, которое состоится 02 Мая 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Витебск
Витебск
История личных встреч
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|22.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|20.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|27.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|23.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|01.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|30.04.2019
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|0 : 0
|10.04.2019
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|6
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|6
|13
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|6
|12
|4
|Динамо Мн
|6
|12
|5
|Неман
|6
|12
|6
|Витебск
|6
|10
|7
|Арсенал
|6
|8
|8
|Гомель
|6
|8
|9
|Ислочь
|6
|8
|10
|Днепр М
|7
|6
|11
|Сморгонь
|7
|6
|12
|Нафтан
|6
|5
|13
|БАТЭ
|6
|5
|14
|Слуцк
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Минск
|6
|2
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|6
|-16