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Динамо Мн - Витебск 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
02 Мая 2024 года в 18:15 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Динамо Мн
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Витебск, которое состоится 02 Мая 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Витебск
Витебск
История личных встреч
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Витебск0 : 0Динамо Мн
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 1Витебск
24.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн3 : 1Витебск
20.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск0 : 0Динамо Мн
27.09.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 0Витебск
23.05.2020 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Витебск1 : 1Динамо Мн
19.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 2Витебск
01.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Витебск1 : 3Динамо Мн
30.04.2019 Кубок Беларуси 1/2 финала Динамо Мн0 : 0Витебск
10.04.2019 Кубок Беларуси 1/2 финала Витебск1 : 0Динамо Мн
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 0 : 2Динамо Мн
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн0 : 0
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо Мн1 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 1Динамо Мн
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 2
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 1Витебск
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск2 : 0
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 1Витебск
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь616
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ613
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест612
4 Динамо Мн612
5 Неман612
6 Витебск610
7 Арсенал68
8 Гомель68
9 Ислочь68
10 Днепр М76
11 Сморгонь76
12 Нафтан65
13 БАТЭ65
14 Слуцк64
15
Зона вылета
Минск62
16
Зона вылета
Шахтёр С6-16

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